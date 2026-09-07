Διαρροή: Αυτό είναι το νέο Audi A2 e-tron

Οι πρώτες εικόνες του νέου Audi A2 e-tron διέρρευσαν στο διαδίκτυο λίγες μόνο ώρες πριν το επίσημο ντεμπούτο του μοντέλου.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι πρώτες αποκαλυπτικές εικόνες του νέου Audi A2 e-tron λίγες ώρες πριν κάνει το επίσημο ντεμπούτο του. Το A2 ετοιμάζεται να επανέλθει στην οικογένεια μοντέλων της εταιρείας από το Ίνγκολσταντ μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας.

Έντονες επιρροές από το πρώτο Audi A2

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, το νέο Audi A2 διατηρεί την αντισυμβατική σχεδιαστική ταυτότητα του προκατόχου του. Στον πρόβολο του A2 υπάρχουν διαιρεμένα φωτιστικά σώματα LED, με τα φώτα ημέρας να είναι τοποθετημένα ψηλότερα και τους χαρακτηριστικούς αεραγωγούς σε σχήμα L να δίνουν το δικό τους ιδιαίτερο στιλ, ενώ ιδιαίτερα επιβλητική είναι η μαύρη «γρίλια».

Το A2 δεύτερης γενιάς διατηρεί την έντονη κλίση της οροφής, αν και συνολικά, φαίνεται πως το αυτοκίνητο είναι σημαντικό μεγαλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Στο πίσω μέρος, φαίνεται πως μια αεροτομή διαιρεί το πίσω το παρμπρίζ, ενώ χαμηλότερα, υπάρχουν δύο ευμεγέθη φωτιστικά σώματα LED.

Με air curtains

Πρόσθετες λεπτομέρειες στο εμπρός τμήμα περιλαμβάνουν αεροδυναμικές κουρτίνες (air curtains), δηλαδή «κανάλια» που ανακατευθύνουν τη ροή του αέρα ώστε να περιορίζουν τις αναταράξεις.

Το Audi A2 e-tron θα διαθέτει, επίσης, ενεργή γρίλια ψύξης, η οποία παραμένει κλειστή κατά την κανονική οδήγηση -όπως και σε υψηλότερες ταχύτητες – προκειμένου να μειώνεται η αεροδυναμική αντίσταση και να βελτιστοποιείται η αυτονομία.

Κατά τη φόρτιση, την έντονη επιτάχυνση ή σε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, η ενεργή εισαγωγή ψυχρού αέρα ανοίγει για την προστασία της μπαταρίας και των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Δύο οθόνες ενσωματωμένες σε ένα πάνελ

Στο εσωτερικό, η καμπίνα εξοπλίζεται με ένα ψηφιακό κόκπιτ που ενσωματώνει τον πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη αφής και κάτω από τους επίπεδους κεντρικούς αεραγωγούς δεσπόζει ένας χώρος για την ασύρματη φόρτιση smartphone.

Συνολικά, φαίνεται πως η Audi θα προσφέρει στο μοντέλο πολλές αποθηκευτικές λύσεις ενισχύοντας τον πρακτικό του χαρακτήρα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα με την εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στο ταμπλό και τις επενδύσεις.

Τα πρώτα στοιχεία για τη μπαταρία του

Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το Audi A2 e-tron έχει γίνει γνωστό ότι θα χρησιμοποιεί υγρόψυκτους συσσωρευτές φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP) 61 kWh (ωφέλιμη 58 kWh) σε διάταξη cell-to-pack.

Σύμφωνα με την Audi η μπαταρία θα μπορεί να φορτίζεται τακτικά έως το 100% στην καθημερινή χρήση και θα υποστηρίζει επίσης αμφίδρομη φόρτιση: το Vehicle-to-Load, τροφοδοτεί απευθείας εξωτερικές συσκευές από το αυτοκίνητο, ενώ το Vehicle-to-Home επιτρέπει τη χρήση του οχήματος ως συστήματος αποθήκευσης ενέργειας για το σπίτι.

Φωτογραφίες: cardesignworld/Instagram