Διατηρεί τα κίνητρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα η Γερμανία

Οι φοροαπαλλαγές για τα καινούργια αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι το 2035, καθώς θεωρούνται απαραίτητες για τη μετάβαση σε τεχνολογίες που είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον.

Μόλις λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής για την αυτοκινητοβιομηχανία, ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας επιβεβαίωσε ότι θα παρατείνει τις φοροαπαλλαγές για τα καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη στήριξη των κατασκευαστών της χώρας και τη μετάβαση σε πιο «πράσινες» τεχνολογίες.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Lars Klingbeil, αναμένεται να παρουσιάσει σύντομα το σχετικό νομοσχέδιο που θα διατηρεί σε ισχύ την υφιστάμενη φοροαπαλλαγή για ηλεκτρικά οχήματα έως το 2035, όπως δήλωσε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών Maximilian Kall, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του πρακτορείου DPA.

«Για να έχουμε σημαντικά περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους τα επόμενα χρόνια, πρέπει να θέσουμε από τώρα τα σωστά κίνητρα», δήλωσε ο Klingbeil, σοσιαλδημοκράτης και αντικαγκελάριος.

Η παράταση της φοροαπαλλαγής για τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να κοστίσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε απώλειες εσόδων έως το 2029, ανέφερε ο Kall σε δημοσιογράφους.

Η επιβεβαίωση της διατήρησης των φοροαπαλλαγών έρχεται λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής για την αυτοκινητοβιομηχανία που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων, στελεχών της αυτοκινητοβιομηχανίας και εκπροσώπων των εργαζομένων.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί στη διερεύνηση τρόπων για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων – από τον ανταγωνισμό της Κίνας και τους δασμούς των ΗΠΑ, μέχρι το επίμονα υψηλό ενεργειακό κόστος.

Ορισμένα μέλη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) δείχνουν να μη συμφωνούν με την παράταση των φοροαπαλλαγών, αλλά το κόμμα αναμένεται να δώσει τη στήριξή του εντός της εβδομάδας, καθώς το εν λόγω μέτρο θα συζητηθεί στη τακτική συνεδρίαση του κυβερνητικού συνασπισμού την Τετάρτη στο Βερολίνο.

Στελέχη του SPD επισημαίνουν ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας, ενώ χαρακτηρίζουν την απόφαση πώλησης αποκλειστικά ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το 2035 μη ρεαλιστική.

Η απόφαση της VW να περιορίσει την παραγωγή αλλά και η ανακοίνωση της Bosch για περικοπές 13.000 θέσεων εργασίας αποτελούν τις νεότερες ενδείξεις ότι η ύφεση της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει αρχίσει να ασκεί ασφυκτική πίεση στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.