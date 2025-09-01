Δίχως τέλος η βουτιά της Tesla στην Ευρώπη – Πού σημείωσε πτώση 84% στις πωλήσεις

Η επέλαση κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών σε συνδυασμό με το αρνητικό κλίμα γύρω από τον Elon Musk έχουν προκαλέσει πρωτοφανείς κλυδωνισμούς στη μάρκα.

Συνεχίζεται η πτώση των πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη, εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες και αυξανόμενων ανησυχιών των καταναλωτών γύρω από τον ισχυρό άνδρα της μάρκας, Elon Musk.

Όπως αναφέρει το Reuters, τα στοιχεία των ταξινομήσεων στη Γαλλία για τον Αύγουστο κατέδειξαν πτώση 47,3% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα, παρά την άνοδο της γαλλικής αγοράς αυτοκινήτου κατά 2,2%.

Στη Σουηδία, οι πωλήσεις της Tesla κατέρρευσαν κατά 84%, παρότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έμειναν σταθερές και οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 6%. Η Δανία κατέγραψε πτώση 42%, ενώ στην Ολλανδία σημειώθηκε βουτιά 50% στις ταξινομήσεις των μοντέλων της μάρκας.

Στον αντίποδα, στη Νορβηγία, όπου η Tesla έχει ισχυρή παρουσία και σχεδόν όλες οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων αφορούν ηλεκτρικά ΙΧ, οι πωλήσεις της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 21,3%, αλλά το αντίπαλο δέος της μάρκας, η BYD, κατέγραψε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 218%.

Στην Ισπανία, οι πωλήσεις της Tesla γνώρισαν άνοδο 161% σε 1.435 οχήματα, όταν αυτές της BYD αυξήθηκαν πάνω από 400%, φθάνοντας τα 1.827 αυτοκίνητα. Από την αρχή του έτους, οι πωλήσεις της BYD στην Ισπανία έχουν εκτοξευθεί κατά 675% σε 14.181 μονάδες, ενώ της Tesla έχουν σημειώσει άνοδο 11,6% σε 9.303 οχήματα.

Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ

Σύμφωνα με το Reuters, οι ασθενείς επιδόσεις της Tesla οφείλονται εν πολλοίς στον Elon Musk και δη στην απόφασή του να εμπλακεί στην πολιτική, στηρίζοντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, όπως και ευρωπαϊκά ακροδεξία κόμματα. Παράλληλα, η μάρκα διαθέτει μια μικρή και γερασμένη γκάμα μοντέλων, ενώ αντιμετωπίζει και τον ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό από τις επελαύνουσες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Σύμφωνα με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Electrifying.com, Ginny Buckley, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες σε έρευνα δήλωσαν ότι ο Musk τους αποτρέπει να αγοράσουν μοντέλο της Tesla, γεγονός που δείχνει ότι η κυριαρχία της μάρκας στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν είναι πλέον εγγυημένη.

Επιπροσθέτως, η βουτιά της Tesla φαίνεται ότι επιδεινώνεται από την αγορά των μεταχειρισμένων. Το μεγάλο «ψαλίδι» της Tesla στις τιμές των καινούργιων μοντέλων της μείωσαν δραματικά την αξία των μεταχειρισμένων που φέρουν το έμβλημά της, με αποτέλεσμα τα τελευταία να πωλούνται με ραγδαίους ρυθμούς.

Είναι ενδεικτικό ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πωλήσεις μεταχειρισμένων Tesla αυξήθηκαν κατά 270% τον Ιούλιο, ενώ η μέση τιμή ενός μεταχειρισμένου Model Y μειώθηκε κατά 41% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023.

Νωρίτερα μέσα στο τρέχον έτος, εκπρόσωποι της Tesla υποστήριξαν ότι η πτώση στις ταξινομήσεις στην Ευρώπη ήταν προσωρινή και οφειλόταν σε προσαρμογές στη γραμμή συναρμολόγησης του Model Y, με φόντο το λανσάρισμα της ανανεωμένης έκδοσής του.

Οι παραδόσεις του μοντέλου ξεκίνησαν τον Ιούνιο, αλλά οι ταξινομήσεις μειώθηκαν και πάλι απότομα στη Δανία και τη Σουηδία, κατά 46,5% και 87%, αντίστοιχα.