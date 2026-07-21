Διέρρευσε βίντεο που δείχνει πώς θα μοιάζει το νέο Audi A2

Η εξωτερική σχεδίαση του νέου Audi A2 αποκαλύφθηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Σε τι βαθμό μοιάζει στον προκάτοχό του;

Το Audi A2 επιστρέφει στη γκάμα της γερμανικής φίρμας, αν και όχι όπως το θυμόμαστε, αφού οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θα αποτελέσουν παρελθόν και θα δώσουν τη θέση τους σε αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Πριν η εταιρεία από το Ingolstadt αποκαλύψει το νέο A2 e-tron, το Pro-Street.dk εντόπισε κάποια πρωτότυπα A2 κατά τη διάρκεια δοκιμών έξω από ξενοδοχείο στην Κοπεγχάγη, ενώ αυτά είχαν αποχωριστεί το βαρύ καμουφλάζ, αφήνοντας έτσι ορατό σχεδόν ολόκληρο το αμάξωμα.

Θυμίζει το πρώτο Audi A2

Αν και τα πρωτότυπα Concept C και Nuvolari έχουν προαναγγείλει τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας, το A2 μαζί με το Q9 αναμένεται να αποτελέσουν τα δύο τελευταία μοντέλα που θα υιοθετήσουν την τωρινή σχεδιαστική φιλοσοφία.

Συνολικά, η σιλουέτα του νέου A2 θυμίσει σε μεγάλο βαθμό το αυτοκίνητο που λανσαρίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90, αφού υιοθετεί τόσο στοιχεία hatchback όσο και χαρακτηριστικά που θα ταίριαζαν σε κάποιο πολυμορφικό.

Η πίσω αεροτομή μαζί με το παρμπρίζ όπως και οι τονισμένοι θόλοι των τροχών φέρνουν αμέσως στο νου την πρώτη γενιά του μοντέλου, ωστόσο τα πιο μοντέρνα στοιχεία όπως τα φωτιστικά σώματα και η κλειστή γρίλια, κάνουν το μοντέλο να μοιάζει πιο σύγχρονο και επιβλητικό.

Από το εσωτερικό δεν υπάρχει κάποια φωτογραφία ή πλάνο που να επιτρέπει την εξαφωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Πληροφορίες μέσα από το στρατόπεδο της μάρκας αναφέρουν πως το Α2 θα έχει ένα ενιαίο πάνελ στο ταμπλό που θα περιλαμβάνει δύο οθόνες, με τη μία να λειτουργεί ως πίνακας οργάνων και την άλλη ως οθόνη αφής για την υποστήριξη του συστήματος infotainment.

Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι πως η παρουσία φυσικών μπουτόν θα είναι έντονη, λαμβάνοντας υπόψη της πρόθεση της φίρμας να κάνει πιο εργονομικό το εσωτερικό των νέων της αυτοκινήτων.

Με τα σύνολα του VW ID.3 Neo

Αν και οι επίσημες τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποκαλυφθεί, πληροφορίες αναφέρουν πως τα κινητήρια σύνολα του νέου A2 e-tron θα έχουν πολλά σημεία επαφής με αυτά του νέου Volkswagen ID.3 Neo.

Αυτό σημαίνει πως, πιθανότατα, το A2 e-tron θα βασίζεται στην πίσωκίνητη πλατφόρμα MEB του ομίλου VW, προσφέροντας διάφορες επιλογές μπαταρίας από 50 έως 79 kWh και αυτονομία έως και 650 χιλιόμετρα. Όσον αφορά την ισχύ, το A2 αναμένεται να προσφέρει από 170 έως 231 ίππους.

Το Audi A2 αναμένεται να τοποθετηθεί τιμολογιακά υψηλότερα από το VW ID.3 Neo. Το τελευταίο ξεκινά από τις 31.400 ευρώ στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της επιδότητησης).

Φωτογραφίες: Pro-Street.dk