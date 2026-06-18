Dongfeng: Βάζει σε παραγωγή μπαταρίες που θα προσφέρουν αυτονομία 1.000+ χιλιομέτρων

H Dongfeng ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε μπαταρίες στερεάς κατάστασης που είναι σε θέση να προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία μεγαλύτερη από 1.000 χιλιόμετρα.

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται στο κατώφλι μιας από τις σημαντικότερες τεχνολογικές μεταβάσεις της ιστορίας της και οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid-state) αποτελούν το «Άγιο Δισκοπότηρο».

Σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, η Dongfeng φαίνεται να αποκτά στρατηγικό προβάδισμα. Σύμφωνα με επίσημα δημοσιεύματα του κρατικού τύπου της επαρχίας Hubei, ο κινεζικός κολοσσός προγραμματίζει τη μαζική παραγωγή και την ενσωμάτωση των νέων αυτών μπαταριών σε οχήματα παραγωγής εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026.

1.000 χλμ. με μία φόρτιση

Το κύριο χαρακτηριστικό που καθιστά τη νέα μπαταρία της Dongfeng σημείο αναφοράς είναι η εντυπωσιακή ενεργειακή της πυκνότητα, η οποία αγγίζει τα 350 Wh/kg. Η επίδοση αυτή μεταφράζεται στην πράξη σε αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, εξαλείφοντας οριστικά το «άγχος της αυτονομίας» (range anxiety) που προβληματίζει τους υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Επιπλέον, το νέο πακέτο μπαταριών είναι κατά 30% ελαφρύτερο σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου, γεγονός που επιτρέπει στους σχεδιαστές να αυξήσουν την αυτονομία του οχήματος χωρίς να επιβαρύνουν το συνολικό του βάρος και, κατ’ επέκταση, την οδική του συμπεριφορά.

Υψηλότερη ανθεκτικότητα

Επίσης, σε αντίθεση με τις κλασικές μπαταρίες που χρησιμοποιούν υγρούς ηλεκτρολύτες —οι οποίοι είναι εύφλεκτοι και ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς σε περίπτωση σοβαρής σύγκρουσης ή υπερθέρμανσης— η πρόταση της Dongfeng βασίζεται σε έναν στερεό ηλεκτρολύτη που εκμηδενίζει την πιθανότητα ανάφλεξης ή έκρηξης.

Η εταιρεία υπέβαλε τις κυψέλες σε ακραίες δοκιμές αντοχής, με τα αποτελέσματα να είναι απόλυτα ενθαρρυτνικά: η μπαταρία παρέμεινε πλήρως λειτουργική ακόμη και μετά από παραμόρφωση της τάξεως του 50% σε δοκιμές συμπίεσης, ενώ δεν παρουσίασε ίχνος καπνού ή φωτιάς όταν εκτέθηκε σε θερμοκρασίες 170°C.

Η αξιοπιστία της νέας αρχιτεκτονικής επιβεβαιώθηκε και σε πραγματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια χειμερινών δοκιμών στην παγωμένη περιοχή Mohe. Σε θερμοκρασίες που άγγιξαν τους -30°C, η μπαταρία επέδειξε εξαιρετική ανθεκτικότητα, διατηρώντας πάνω από το 74% της χωρητικότητάς της και επιτρέποντας στο όχημα να ξεπεράσει τα 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Η Dongfeng, ωστόσο, δεν εφησυχάζει. Η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης εργάζεται ήδη πάνω στην επόμενη γενιά solid-state μπαταριών με δυνατότητες υπερ-ταχείας φόρτισης και ακόμη υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας, με στόχο την παρουσίαση νέων αναβαθμίσεων εντός του 2027.