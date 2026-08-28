Dreame: Λουκέτο… στα όνειρά της

Η Dreame ξεκίνησε με υψηλές φιλοδοξίες για να μπει στο χώρο του αυτοκινήτου, αλλά η ιδέα δεν καρποφόρησε.

Η Dreame είναι μια εταιρεία από την Κίνα που δραστηριοποιείται στις ηλεκτρικές συσκευές. Ωστόσο, πριν από λίγο καιρό αποφάσισε να κάνει ένα άλμα, περνώντας στην κατασκευή αυτοκινήτων. Τα πρώτα πλάνα της μαρτυρούσαν τις φιλοδοξίες της, καθώς έχει ως στόχο να δημιουργήσει μοντέλα υψηλών προδιαγραφών.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα από την Κίνα, η εταιρεία φαίνεται να εγκαταλείπει αυτά τα πλάνα, πριν καν πουλήσει ένα αυτοκίνητο.

Από την πρώτη στιγμή, το 2025, που έκανε γνωστή την πρόθεσή της να εμπλακεί στο χώρο του αυτοκινήτου, έδειξε ότι θέλει να το κάνει με άκρως εντυπωσιακό τρόπο. Τα σχέδια που παρουσίασε παρέπεμπαν στην Bugatti Chiron, ενώ ένα SUV που ακολούθησε είχε σαφείς αναφορές στην Rolls-Royce Cullinan. Κερασάκι στην τούρτα ένα μοντέλο με τουρμπίνες, που παραπέμπει σε αυτοκίνητο από ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Αυτά δημιούργησαν υψηλές απαιτήσεις από το κοινό, που πιθανότατα δεν μπορούσε να εκπληρώσει η Dreame.

Από τα σχέδια, πέρασε στα πρωτότυπα, που παρουσίασε στις αρχές του έτους στην έκθεση τεχνολογίας CES. Εκεί έκανε πρεμιέρα το Nebula Next 01 Jet, με κινητήρες Jet, όπως μαρτυρά και η ονομασία του. Οι υποσχέσεις για τις επιδόσεις του συγκεκριμένου concept ξεπερνούσαν και τη φαντασία, με την κινεζική εταιρεία να ανακοινώνει ότι το αυτοκίνητο θα ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 0,9 δλ.

Επιδόσεις που δεν επαληθεύτηκαν ποτέ και μοιάζουν να απέχουν αρκετά από την πραγματικότητα. Όπως μάλλον και όλο το σχέδιο για τη δημιουργία της εταιρείας που θα κατασκευάζει αυτοκίνητα. Αφού όπως ισχυρίστηκαν αρκετοί πρώην εργαζόμενοι, ακόμα και τα πρωτότυπα αυτοκίνητα που παρουσιάστηκαν ήταν απλά… κουφάρια χωρίς αμάξωμα.

Ισχυρισμοί οι οποίοι δεν επιβεβαιώνονται σε αυτή τη φάση, αλλά από την άλλη γεγονός είναι ότι τα 1.000 άτομα προσωπικού έχουν μειωθεί τώρα σε μερικές δεκάδες, που έχουν αναλάβει την εκκαθάριση της εταιρείας που πήγε να δημιουργηθεί για την κατασκευή αυτοκινήτων.

Αν και η Dreame αποσύρεται από τα αυτοκίνητα, αυτό δεν θα επηρεάσει τις άλλες δραστηριότητές της που αφορούν τις ηλεκτρικές συσκευές, εκεί όπου εξάλλου σημειώνει επιτυχία.