Drones για την αντιμετώπιση των κλοπών αυτοκινήτων

Σε drones στρέφεται η αυστραλιανή αστυνομία για την καταπολέμηση του φαινομένου της κλοπής αυτοκινήτων.

Τηλεκατευθυνόμενα drones έχει επιστρατεύσει η αυστραλιανή αστυνομία για την καταπολέμηση του εγκλήματος, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που εγκαινιάστηκε στη Νέα Νότια Ουαλία.

Η πρωτοβουλία με την ονομαία “PolAir-Remote” ήδη εφαρμόζεται στη μικρή πόλη Moree των 7.100 κατοίκων και έχει συνδράμει σε αρκετές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων κλοπής αυτοκινήτων.

Τα δύο πρώτα drones έχουν εγκατασταθεί στην οροφή του αστυνομικού τμήματος στο Moree και ελέγχονται εξ αποστάσεως από επιχειρησιακή βάση στο αεροδρόμιο Bankstown, μέσω συστήματος μετάδοσης βίντεο σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις επίγειες δυνάμεις και να παρέχει ταχεία εναέρια εικόνα περιοχών όπου αναφέρονται περιστατικά. Από την εγκατάστασή τους, τα drones έχουν χρησιμοποιηθεί σε επεμβάσεις που αφορούν επιθέσεις, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές αυτοκινήτων.

Σε μία περίπτωση, συμμορφία φέρεται να διέρρηξε το σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού και να έκλεψε δύο αυτοκίνητα. Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, η αστυνομία συνέλαβε έναν 14χρονο ύποπτο με τη βοήθεια του συστήματος PolAir-Remote. Και τα δύο οχήματα ανακτήθηκαν.

Σε ένα άλλο συμβάν, δράστες έκλεψαν τα κλειδιά αυτοκινήτου από δωμάτιο ξενοδοχείου και διέφυγαν με το SUV του θύματος. Το όχημα εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα κοντά σε ποταμό, επίσης χάρη στη συμβολή των drones.

Αν και οι αρχές δεν παρείχαν τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των drones, η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι συνέβαλαν και στον εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς στο Moree. Σε μία περίπτωση, drone που εκτελούσε αποστολή εντόπισε πολλαπλές εστίες φωτιάς να εκδηλώνονται σε διαφορετικές περιοχές της πόλης, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να καταφέρουν να σβήσουν τις πυρκαγιές.

Το πρόγραμμα PolAir-Remote πραγματοποιείται στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος διάρκειας 6 μηνών, ωστόσο η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξετάζει ήδη την επέκτασή του και σε άλλες περιοχές.