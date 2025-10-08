Drones πάνω από τα αυτοκίνητα της Toyota; – Τι ετοιμάζει ο ιαπωνικός κολοσσός

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει την εξέλιξη συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκειμένου να θωρακίζει τους ιδιοκτήτες μοντέλων της που κινούνται σε δύσβατα εδάφη.

Το βλέμμα της στα drones στρέφει η Toyota, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ασφάλειας όσων επιλέγουν τα μοντέλα της.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός κολοσσός δήλωσε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου ότι εξετάζει την ανάπτυξη ενός μικρού συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο θα χρησιμοποιείται κυρίως για την υποστήριξη των οχημάτων της όταν αυτά κινούνται σε δύσβατες περιοχές, εκτός δρόμου.

Σε απομονωμένα μέρη, ο οδηγός δεν μπορεί να εξέλθει από το όχημα πάντα ασφάλεια — για παράδειγμα αν το έδαφος είναι απότομο, έχει λάσπη ή υπάρχει κίνδυνος ζώων ή άλλων εμποδίων. Η σκέψη της Toyota είναι το όχημα να πετάει γύρω από το αυτοκίνητο προσφέροντας στον οδηγό εικόνα του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε σε αίτημά της της προς την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (Federal Aviation Administration – FAA) ότι το συγκεκριμένο σύστημα στοχεύει στη βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης (situational awareness) σε μέρη όπου δεν είναι ασφαλές να βγει κανείς από το όχημα.

«Παρέχοντας στον οδηγό εικόνες του τοπικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κινδύνων γύρω και κάτω από το όχημα, οι οδηγοί μπορούν να σχεδιάζουν ασφαλέστερες διαδρομές και να βελτιώνουν τη λειτουργία του οχήματος», αναφέρεται στο αίτημα της Toyota, η οποία σημειώνει ότι οι περισσότερες πτήσεις του drone θα πραγματοποιούνται κοντά στο όχημα. «Κατά διαστήματα, οι χειριστές ενδέχεται να πετούν το drone πάνω από τη γραμμή των δέντρων για να καταγράψουν βίντεο που θα τους βοηθούν στον προσανατολισμό ή στην αποτύπωση του εδάφους».

Το Reuters προσθέτει ότι τον περασμένο Αύγουστο, το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ (U.S. Department of Transportation – USDOT) πρότεινε νέους κανονισμούς για την επιτάχυνση της ανάπτυξης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που μπορούν να πετούν πέρα από την οπτική γραμμή του χειριστή — μια βασική αλλαγή που απαιτείται για την πρόοδο εμπορικών εφαρμογών όπως οι παραδόσεις δεμάτων.

Στόχος του USDOT, μέσω της χαλάρωσης των απαιτήσεων για τη λειτουργία των drones, είναι η αξιοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε τομείς όπως η μεταποίηση, η γεωργία, η παραγωγή ενέργειας και η μεταφορά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων που σώζουν ζωές.

Η εταιρεία δεν έχει δεσμευτεί ακόμη να προχωρήσει στην υλοποίηση του συστήματος drone. «Η Toyota εργάζεται συνεχώς πάνω σε νέες τεχνολογίες σε διάφορους τομείς· προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο προϊόν να ανακοινώσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Με πληροφορίες από Reuters