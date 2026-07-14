DS N°7 Elysee: Στον στόλο οχημάτων του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας

Το premium ηλεκτρικό SUV της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας διαθέτει πλήρη θωράκιση, η οποία ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Από την αρχή της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, την τρέχουσα μορφή του δημοκρατικού πολιτεύματος σε ισχύ στη Γαλλία, τα μοντέλα DS και SM έχουν συνοδεύσει σημαντικές στιγμές της ιστορίας της χώρας.

Από τη DS 19 του Στρατηγού Ντε Γκωλ και τις μεγάλες προεδρικές λιμουζίνες που κατασκεύαζε ο οίκος Chapron, έως τα πιο σύγχρονα μοντέλα της μάρκας, αυτή η ιστορική συνεργασία ενσαρκώνει την αριστεία της γαλλικής τεχνογνωσίας στο υψηλότερο επίπεδο του κράτους.

Σήμερα, η DS Automobiles γράφει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή τη σχέση παρουσιάζοντας το DS N°7 Elysee. Με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, ειδική θωράκιση και πλήρως επανασχεδιασμένο εσωτερικό, αυτή η αποκλειστική δημιουργία αποτελεί ένα εργαλείο εργασίας και μετακίνησης που υποστηρίζει το έργο του Αρχηγού του Κράτους.

Μια μοναδική μετατροπή

Το DS N°7 Elysee διαθέτει πλήρη θωράκιση, η οποία ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το μεταξόνιό του έχει επιμηκυνθεί κατά 25 εκατοστά σε σχέση με το συμβατικό DS N°7, προσφέροντας ιδιαίτερα γενναιόδωρο χώρο για τους πίσω επιβάτες. Η μετατροπή αυτή συνοδεύεται από πλήρη αναβάθμιση του συστήματος κύλισης, το οποίο ενσωματώνει αποκλειστική υδροπνευματική ανάρτηση, εξασφαλίζοντας την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση, την οδική συμπεριφορά και την αντοχή. Τα αμορτισέρ που χρησιμοποιούνται έχουν εξελιχθεί και ρυθμιστεί στη Γαλλία.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται σε ένα προεδρικό όχημα:

Αποσπώμενες βάσεις για τις σημαίες.

Ειδικό σύστημα φωτεινής σήμανσης.

Ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας.

Το DS N°7 Elysee έχει σχεδιαστεί ως ένα κινητό γραφείο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του προεδρικού αξιώματος. Η διαμόρφωση του πίσω τμήματος της καμπίνας έχει επανασχεδιαστεί πλήρως ώστε να ανταποκρίνεται στον τρόπο χρήσης του οχήματος από τον Αρχηγό του Κράτους.

Παράλληλα, ο βαθμός σκίασης των πίσω πλευρικών παραθύρων μπορεί να ρυθμίζεται, προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα διαφάνειας ανάλογα με τη χρήση του οχήματος.

Διαβάστε επίσης: DS N°7: Οδηγούμε το νέο premium SUV της DS

Στα χρώματα της Γαλλικής Δημοκρατίας

Η DS Automobiles έχει σχεδιάσει κάθε λεπτομέρεια ώστε να εκφράζει, με διακριτικότητα και κομψότητα, τη γαλλική ταυτότητα και τον τελετουργικό χαρακτήρα του οχήματος.

Το μοντέλο διατίθεται σε αποκλειστική απόχρωση Liberty Blue. Η φωτιζόμενη μάσκα DS Luminascreen προβάλλει τα χρώματα της Γαλλικής Δημοκρατίας, μπλε, λευκό και κόκκινο, τα οποία επαναλαμβάνονται στο έμβλημα του καπό, στη διακοσμητική λωρίδα της πίσω πόρτας του χώρου αποσκευών, καθώς και στα κέντρα των τροχών.

Εσωτερικό: Η γαλλική δεξιοτεχνία στα καλύτερά της

Το εσωτερικό συνδυάζει υλικά υψηλής ποιότητας με την εξαιρετική δεξιοτεχνία στην επεξεργασία των επενδύσεων. Δύο χρωματικές αρμονίες συνδυάζονται ιδανικά: η ανοιχτόχρωμη γκρι επένδυση της οροφής από Alcantara, η οποία δημιουργεί αντίθεση με το δέρμα Nappa σε απόχρωση Eternal Blue και τις επενδύσεις Alcantara στα καθίσματα με το χαρακτηριστικό μοτίβο watchstrap (μπρασελέ ρολογιού), καθώς και στα πάνελ των θυρών.

Το ταμπλό διαθέτει διακοσμητικά από φυσικό ξύλο φράξου, στα οποία έχει χαραχθεί με τεχνολογία laser η μορφή της Marianne, της αλληγορικής μορφής της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τα διακοσμητικά των αεραγωγών και το τιμόνι με το χαρακτηριστικό σχήμα Χ κοσμούνται από ανάγλυφα μοτίβα, μια χαρακτηριστική σχεδιαστική υπογραφή της DS Automobiles.

Αποκλειστικές λεπτομέρειες, όπως το κέντημα “RF” (République Française) και οι τρικολόρ πινελιές που αναδεικνύονται από τις ραφές σε απόχρωση Light Gold Pearl, υπογραμμίζουν τον μοναδικό χαρακτήρα του οχήματος.

Ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που αναδεικνύει την αριστεία

Βασισμένο στην έκδοση DS N°7 AWD Long Range, το DS N°7 Elysee εξοπλίζεται με το αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης E-TENSE ισχύος 350 ίππων, το οποίο τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 97,2 kWh. Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, αθόρυβη λειτουργία και κορυφαία άνεση στις μετακινήσεις, καλύπτοντας παράλληλα τις απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας που επιβάλλει η χρήση του οχήματος από την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Λίγο πριν το λανσάρισμα

Το DS N°7 Elysee πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση, καθώς η DS Automobiles προετοιμάζει το εμπορικό λανσάρισμα του DS N°7, του νέου SUV της μάρκας.

Το νέο DS N°7 θα είναι διαθέσιμο σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις E-TENSE, με αυτονομία έως 740 χιλιόμετρα στον συνδυασμένο κύκλο WLTP, καθώς και με υβριδικό σύστημα κίνησης HYBRID, με εκπομπές CO₂ από 120 γρ/χλμ., δύο τιμές αναφοράς για την κατηγορία.

Η εμπορική διάθεση του νέου DS N°7 αναμένεται να ξεκινήσει κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.