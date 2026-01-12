Αυτό το εντυπωσιακό πρωτότυπο που βασίζεται στο N°4, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τις γραμμές του μοντέλου, με χρήση αποκλειστικών υλικών και χρωμάτων, με το αποτέλεσμα να έχει την υπογραφή του οδηγού της Formula E, Taylor Barnard και των σχεδιαστών του DS Design Studio.

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών και πιο συγκεκριμένα στο περίπτερο της DS Automobiles παρουσιάστηκε το νέο πρωτότυπο μοντέλο «Taylor made N°4 Concept», που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Αυτό βασίζεται στο N°4, ένα σημαντικό μοντέλο για την γαλλική μάρκα. Διακρίνεται για το σήμα «N°4» στο κέντρο της μάσκας, το οποίο πλαισιώνεται από τη φωτεινή υπογραφή του μοντέλου παραγωγής, και τα φωτιστικά σώματα με πίξελ σχεδίαση. Το σύνολο διακρίνεται για τη φουτουριστική του προσέγγιση, όπως αρμόζει σε ένα πρωτότυπο μοντέλο.

Τη δημιουργία του ανέλαβε το τμήμα DS Design Studio, αξιοποιώντας τις προτάσεις του οδηγού Taylor Barnard, της ομάδας DS PENSKE Formula E, ο οποίος άντλησε έμπνευση από τον κόσμο των αγώνων και των βιντεοπαιχνιδιών. Έτσι, ενσωματώνει στοιχεία από τους αγώνες, διαθέτοντας υψηλό τεχνολογικό προφίλ, όπως επισήμανε η ίδια η εταιρεία στην παρουσίασή του. Η σχεδίαση έγινε με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση και διακρίνεται την πιο χαμηλή σιλουέτα του, με τα φαρδιά μετατρόχια.

Σχετικά με το εντυπωσιακό πρωτότυπο, ο Taylor Barnard δήλωσε: «Το ονειρεύτηκα, και η DS Automobiles το πραγματοποίησε. Το N°4 ήταν ήδη το αγαπημένο μου μοντέλο στη γκάμα, και όταν το τμήμα σχεδίασης της μάρκας μου παρουσίασε αυτό το project, ένιωσα ταυτόχρονα γοητευμένος και τιμημένος. Το να δημιουργείς ένα σπορ αυτοκίνητο που θα μπορούσε να είναι δικό σου κάθε μέρα ήταν μια συναρπαστική εμπειρία. Αυτή η μοναδική δημιουργία είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης συνεργασίας, αντικατοπτρίζοντας το εξαιρετικό ταλέντο των σχεδιαστών της DS Automobiles, που μας κάνουν να ονειρευόμαστε μέσα από τα νέα τους σχέδια».

Όπως μια ομάδα της Formula E όπου κάθε ειδικός συμβάλλει στην αναζήτηση επιδόσεων, τα εργαστήρια Χρωμάτων, Υλικών και Φινιρισμάτων της DS Automobiles συντονίζουν τις τελευταίες πινελιές των σχεδίων της γαλλικής μάρκας με την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια. Σε αυτό το πνεύμα, το «Taylor made N°4 Concept» παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικές παραλλαγές βασισμένες στο τιτάνιο, ένα ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό που αποτελεί σύμβολο των αγώνων:

– Pure Titanium: ένα ακατέργαστο αλλά εκλεπτυσμένο χρώμα, που ενσωματώνει την καθαρότητα του μετάλλου και την ακρίβεια των γραμμών.

– Liquid Titanium: ένα λακαρισμένο χρώμα με έντονες αντανακλάσεις, που δημιουργεί μια λεπτή αντίθεση με το εμπρός μέρος του concept και αναδεικνύει τη ροή του σχεδιασμού του.

– Craft Titanium: Ένα υφασμάτινο υλικό με πτυχώσεις που μοιάζει με μέταλλο, εμπνευσμένο από τον κόσμο των αγώνων. Αυτό το καινοτόμο υλικό αντικαθιστά το παραδοσιακό ανθρακόνημα στις αεροδυναμικές περιοχές (κάτω μέρος αμαξώματος, εμπρός splitter και αεραγωγός). Επικαλυμμένο και δουλεμένο στο χέρι, αναδεικνύει την εξειδίκευση των τεχνιτών της DS Automobiles.

– Black Titanium: ένα βαθύ και έντονο μαύρο χρώμα στην οροφή και την αεροτομή, που τονίζει τον χαρακτήρα και τις ριζοσπαστικές γραμμές του concept.

Το τμήμα Χρωμάτων, Υλικών και Φινιρισμάτων βελτίωσε το concept με πινελιές «Light Gold», το χαρακτηριστικό χρώμα της DS PERFORMANCE, στους καθρέφτες, τα καλύμματα των τροχών, το ανάγλυφο έμβλημα στο καπό και την υπογραφή του concept στο πίσω μέρος. Λεπτομέρειες σε μοβ χρώμα, το αγαπημένο του Taylor Barnard, διακοσμούν τις λαβές ανοίγματος των θυρών και τις πλευρικές επιγραφές «Taylor made N°4». Επιπλέον, ο τυχερός αριθμός του Taylor Barnard, το 77, εμφανίζεται διακριτικά στο έμβλημα του καπό, στις λαβές ανοίγματος των θυρών και στον φωτισμό που είναι ενσωματωμένος στον πίσω διαχύτη.

Το «Taylor made N°4 Concept» δημιουργεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ του κόσμου των αγώνων και των μοντέλων παραγωγής. Για το λόγο αυτό, το concept εκτίθεται παράλληλα με το μονοθέσιο DS E-TENSE FE25 (#77) του Taylor Barnard, καθώς και με τις περιορισμένες εκδόσεις DS PERFORMANCE Line.

Η περιορισμένη έκδοση DS PERFORMANCE Line που θα είναι διαθέσιμη στα μοντέλα DS 3, N°4 και DS 7, αντικατοπτρίζει τη συνέργεια μεταξύ των μοντέλων παραγωγής και της αγωνιστικής ομάδας της DS Automobiles, η οποία συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E για περισσότερα από 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η μάρκα έχει κερδίσει τέσσερις τίτλους – δύο οδηγών και δύο κατασκευαστών.

Στο περίπτερο της Έκθεσης Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, πίσω από το «Taylor made N°4 Concept» και το μονοθέσιο DS E-TENSE FE25, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά το νέο DS N°4 E-TENSE στην περιορισμένη έκδοση DS PERFORMANCE Line.

Το εμπρός μέρος του N°4 με τα κάθετα φώτα ημέρας LED, αναδεικνύει τις λεπτές γραμμές και την αθλητική σιλουέτα του. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, τα υλικά υψηλής ποιότητας και η προσεκτική εργονομία προσφέρουν μια διαισθητική και συναρπαστική εμπειρία.

Το N°4 προσφέρει επίσης την ευρύτερη γκάμα ηλεκτροκίνητων συστημάτων κίνησης στην κατηγορία του:

Το N°4 E-TENSE, η 100% ηλεκτρική έκδοση με 213 ίππους και αυτονομία 450 χιλιόμετρα (WLTP), ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά αφιερωμένα στην ηλεκτρική κινητικότητα:

– EV Routing στο αυτοκίνητο, για να προγραμματίσετε το ταξίδι και την φόρτιση απευθείας από το όχημα,

– Θερμική προετοιμασία της μπαταρίας, για βελτιστοποίηση των χρόνων φόρτισης,

– Εφαρμογή e-Routes, για να προετοιμάζετε τα ταξίδια σας από την άνεση του σπιτιού σας,

– Λειτουργίες e-Remote, που επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το N°4 διατίθεται επίσης σε έκδοση plug-in hybrid με ισχύ 225 ίππους (240 ίππους από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 με το νέο πιστοποιημένο πρωτόκολλο GTR21 των προτύπων Euro 7), διατηρώντας την αποδοτικότητά του και την αυτονομία 81 χλμ. σε 100% ηλεκτρική λειτουργία.

Τέλος, το N°4 διαθέτει μια αυτοφορτιζόμενη έκδοση HYBRID (145 ίπποι), που προσφέρει αυτονομία έως 1.000 χιλιομέτρων μεταξύ των ανεφοδιασμών (τιμή υπολογισμένη με βάση κατανάλωση 5,2 λτ./100 χλμ. WLTP σε μικτό κύκλο) και επιτρέπει την οδήγηση σε ηλεκτρική λειτουργία έως και το 50% του χρόνου σε αστικές και περιαστιακές μετακινήσεις.

Παράλληλα με το «Taylor made N°4 Concept» παρουσιάστηκε στο περίπτερο της DS Automobiles στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το μονοθέσιο DS E-TENSE FE25 του Taylor Barnard, καθώς και τα νέα DS 3 και N°4 PERFORMANCE Line Limited Editions, από τα οποία αντλεί στοιχεία.

Από την πίστα στην online εμπειρία

Σε συνεργασία με την Voldex, η DS Automobiles θα προσφέρει μια συναρπαστική ψηφιακή οδηγική εμπειρία με το «Taylor made N°4 concept» στο Driving Empire, το κορυφαίο παιχνίδι οδήγησης που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα Roblox. Το αυτοκίνητο θα κάνει το ντεμπούτο του στο Driving Empire μέσα στο 2026, επιτρέποντας στους παίκτες να το βιώσουν με έναν συναρπαστικό τρόπο σε ένα εικονικό διαδραστικό σύμπαν, με επιλογές αγοράς και εξατομίκευσης διαθέσιμες online.