Δύο γυναίκες στο τιμόνι της παραγωγής της Opel στη Γερμανία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Opel και η μητρική της Stellantis αναδεικνύουν δύο γυναίκες που βρίσκονται στην «καρδιά» της παραγωγής της πρώτης στη Γερμανία.

Η Maike Seeber και η Bilyana Stern είναι δύο γυναίκες έχουν αναλάβει τη διοίκηση σημαντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Opel, επιβεβαιώνοντας ότι η σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά και σε επίπεδο ηγεσίας.

Η Maike Seeber είναι υπεύθυνη για το εργοστάσιο της Opel στο Russelsheim, την ιστορική έδρα της εταιρείας. Από τη θέση της επικεφαλής του εργοστασόιου έχει την ευθύνη για την παραγωγή του νέου Opel Astra, ενός μοντέλου που κατασκευάζεται στην ίδια γραμμή παραγωγής σε ηλεκτρικές, υβριδικές και θερμικές εκδόσεις. Για την Maike Seeber, η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί ένα σύνθετο οικοσύστημα όπου άνθρωποι, διαδικασίες και τεχνολογία πρέπει να λειτουργούν με απόλυτο συγχρονισμό, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας «made in Germany».

Παράλληλα, η Bilyana Stern έχει έναν διπλά καθήκοντα, καθώς διευθύνει το εργοστάσιο της Opel στο Kaiserslautern και ταυτόχρονα το τμήμα διαμόρφωσης των μεταλλικών τμημάτων αμαξώματος στο Russelsheim. Η μονάδα του Kaiserslautern αποτελεί κρίσιμο κόμβο για το δίκτυο παραγωγής της Stellantis, καθώς από εκεί προμηθεύονται εξαρτήματα περισσότερτα από 20 εργοστάσια του ομίλου παγκοσμίως, τα οποία χρησιμοποιούνται σε δεκάδες μοντέλα διαφορετικών μαρκών.

Παρότι οι ευθύνες τους είναι μεγάλες, οι δύο επικεφαλής μοιράζονται μια κοινή φιλοσοφία διοίκησης που βασίζεται στη συνεργασία, την ενδυνάμωση των ομάδων και την ανάθεση ευθύνης στους εργαζομένους. Αντί για αυστηρή ιεραρχία, δίνουν έμφαση στην πρωτοβουλία και στην ταχεία λήψη αποφάσεων, θεωρώντας ότι σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον η ευελιξία αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σε μια περίοδο που η αυτοκινητοβιομηχανία μετασχηματίζεται ριζικά η παρουσία γυναικών σε θέσεις-κλειδιά αποτυπώνει μια νέα πραγματικότητα. Για την Opel και τη Stellantis, η ποικιλομορφία στην ηγεσία δεν αποτελεί απλώς συμβολισμό, αλλά στρατηγικό στοιχείο για το μέλλον της βιομηχανίας.