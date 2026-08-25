Πού χάθηκαν τα αυτοκίνητα με CD player; – Τα δύο μοντέλα που «παίζουν» ακόμη CD

Tο μεγαλύτερο μέρος της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει στραφεί στον ψηφιακό ήχο την τελευταία δεκαετία.

Η αυτοκινητοβιομηχανία εγκατέλειψε τα CD player εδώ και χρόνια, όμως μία ιαπωνική μάρκα επέμεινε -και το σύστημά της αναπαράγει μόνο έναν δίσκο τη φορά.

Τα Subaru WRX και Ascent είναι τα μόνα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ και διατίθενται με CD player. Σε σύγκριση με ορισμένα ανταγωνιστικά μοντέλα, οι εσωτερικοί χώροι των Subaru είναι μάλλον ξεπερασμένοι.

Στην περίπτωση τόσο του WRX του 2026 όσο και του Ascent, μπορεί να προστεθεί ένα CD player στην κεντρική κονσόλα, ώστε να παραμένει κρυμμένο όταν δεν χρησιμοποιείται. Για το WRX, κοστίζει 449,95 δολάρια, ενώ στο Ascent το CD player κοστίζει 450 δολάρια.

Όπως σημειώνει το Cars.com, το Outback ήταν επίσης διαθέσιμο με CD player μέχρι και πέρυσι, προτού αντικατασταθεί από ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο. Επιπλέον, το Lexus IS του 2025 διέθετε επίσης CD player, αλλά και αυτό αντικαταστάθηκε από μια νέα έκδοση χωρίς την υποδοχή για δίσκους.

Θα αγοράσει άραγε κάποιος ένα WRX ή ένα Ascent αποκλειστικά και μόνο επειδή μπορεί να παραγγελθεί με CD player; Το θεωρούμε μάλλον απίθανο. Ωστόσο, δεν θα το αποκλείαμε εντελώς, γιατί η νοσταλγία χτυπάει τις ευαίσθητες χορδές των ανθρώπων.

Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει στραφεί στον ψηφιακό ήχο την τελευταία δεκαετία.