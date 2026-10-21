Δύο Mercedes CLA συγκρούστηκαν με 56 km/h – Τι συνέβη (+video)

Η μία Mercedes χτύπησε την άλλη στο πλάι, ακριβώς στο ύψος της πόρτας του οδηγού. Η δοκιμή προσομοίωσε σύγκρουση σε διασταύρωση με τέσσερις επιβάτες σε κάθε αυτοκίνητο.

Τι συμβαίνει όταν δύο αυτοκίνητα βρεθούν σε τροχιά σύγκρουσης σε μια διασταύρωση και κανένα από τα δύο δεν προλάβει να φρενάρει; Η Mercedes-Benz επιχείρησε να δώσει απάντηση μέσα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό crash test, στο οποίο δύο νέα CLA συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που προσομοιώνουν ένα σοβαρό τροχαίο στον δρόμο.

Για τη δοκιμή χρησιμοποιήθηκαν μια CLA Shooting Brake με υβριδικό σύστημα κίνησης και μία αμιγώς ηλεκτρική CLA. Το πρώτο αυτοκίνητο χτύπησε κάθετα την πλευρά του δεύτερου, με αμφότερα να κινούνται με 56 km/h. Με βάρος άνω των δύο τόνων το καθένα και χωρίς να προηγηθεί φρενάρισμα, τα δύο οχήματα υποβλήθηκαν σε μια δοκιμασία που εξέτασε στην πράξη την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας που έχουν ενσωματωθεί στη σχεδίασή τους.

Η ταχύτητα επιλέχθηκε με βάση τα δεδομένα της Mercedes-Benz για ατυχήματα σε διασταυρώσεις, ενώ το σενάριο εστίασε σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο σημείο για την προστασία των επιβατών: το πλευρικό τμήμα του αμαξώματος.

Digital director @aaronmaxb got to witness Mercedes-Benz crashing two CLAs into each other… for science. Mercedes simulated a real-world, 35-mph T-bone crash test between a gas-powered CLA wagon and an all-electric CLA sedan. The test took place at the automaker’s crash safety lab in Stuttgart, Germany last week. We spoke with an Mercedes crash test engineer to learn more about all the safety tech that goes into these cars. How do you think these cars held up? #mercedesbenz #crash #carsofx #roadandtrack — Road & Track (@RoadandTrack) October 20, 2026

Τι έδειξαν οι μετρήσεις στους επιβάτες

Στις καμπίνες των δύο αυτοκινήτων τοποθετήθηκαν οκτώ ανδρείκελα δοκιμών, με τέσσερα να αντιπροσωπεύουν ενήλικες και τα υπόλοιπα παιδιά. Σκοπός ήταν να αξιολογηθεί η προστασία διαφορετικών επιβατών, ανάλογα με τη σωματική τους διάπλαση και τη θέση τους μέσα στο όχημα.

Τα ανδρείκελα διέθεταν έως και 150 σημεία μέτρησης, μέσω των οποίων καταγράφηκαν οι δυνάμεις που αναπτύχθηκαν κατά τη σύγκρουση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η γερμανική εταιρεία, κανείς από τους επιβάτες δεν κινδύνευσε με τραυματισμό.

Η καμπίνα παρέμεινε ανέπαφη, στοιχείο που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε τέτοιου είδους ατυχήματα, καθώς περιορίζει τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών από την παραμόρφωση του αμαξώματος.

Η συμπεριφορά της ηλεκτρικής CLA είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς σε μια πλευρική σύγκρουση δοκιμάζεται όχι μόνο η αντοχή της καμπίνας, αλλά και η προστασία της μπαταρίας υψηλής τάσης που βρίσκεται κάτω από το δάπεδο.

Η Mercedes-Benz αναφέρει ότι η μπαταρία δεν υπέστη ζημιές κατά τη δοκιμή. Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση της ασφάλειας των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς η προστασία του συστήματος υψηλής τάσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον περιορισμό πρόσθετων κινδύνων μετά από μια πρόσκρουση.