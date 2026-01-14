Έχει χάσει τον ύπνο της: Αυτοκίνητο πέφτει για έκτη φορά στο σπίτι ηλικιωμένης

Η κόρη της ηλικιωμένης από την Αγγλία ζητάει από τις αρμόδιες αρχές τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

Έναν εφιάλτη δίχως τέλος ζει ηλικιωμένη από την πόλη Στέιπλφορντ του Νότιγχαμσαϊρ της Αγγλίας, καθώς έχει καταστεί έξι φορές μάρτυρας της πρόσκρουσης αυτοκινήτου στην οικία της.

Η 87χρονη Μάργκαρετ Λόουσον ξύπνησε έντρομη τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Παρασκευής όταν οδηγός που κινούνταν σε ολισθηρό δρόμο -λόγω της καταιγίδας Γκορέτι – έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στον τοίχο του δωματίου της.

Σύμφωνα με την ηλικιωμένη, ο οδηγός απέφυγε μόλις για λίγους πόντους το μεταλλικό προστατευτικό κιγκλίδωμα, το οποίο είχε τοποθετήθεί πριν από μερικά χρόνια για μεγαλύτερη οδική ασφάλεια.

Μιλώντας στο Local Democracy Reporting Service (LDRS), η 87χρονη ανέφερε ότι αρχικά νόμιζε πως ο «τρομερός κρότος» προερχόταν από την καταιγίδα. «Το αυτοκίνητο ήταν καρφωμένο εδώ (στον τοίχο του υπνοδωματίου). Δεν ήταν οι δυνατοί άνεμοι που περίμενα, ήταν ένα αυτοκίνητο στον τοίχο», πρόσθεσε η γυναίκα, η οποία δήλωσε «απόλυτα τρομοκρατημένη», αφού ήταν η έκτη φορά που αυτοκίνητο πέφτει στον τοίχο της.

Όπως ανέφερε στο LDRS, το υπόστεγο για το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της είχε διαλυθεί και τα κομμάτια του ήταν σκορπισμένα σε όλο το διάδρομο, ενώ στον τοίχο του υπνοδωματίου υπήρχαν παντού ρωγμές.

Το σπίτι, στο οποίο η Μάργκαρετ ζει εδώ και 27 χρόνια, βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε διασταύρωση με μίνι κυκλικό κόμβο. Το 2009, μετά το πέμπτο τροχαίο, το Συμβούλιο της Κομητείας τοποθέτησε προστατευτικά κιγκλιδώματα, πινακίδες υψηλής ορατότητας με κίτρινο φόντο, πρόσθετη διαγράμμιση οδοστρώματος και αντιολισθητική επίστρωση στη διασταύρωση κοντά στο σπίτι της.

«Φοβάται να πάει για ύπνο και εγώ φοβάμαι να ξυπνήσω από ένα τηλεφώνημα της αστυνομίας ότι κάτι έχει ξανασυμβεί στο σπίτι», ανέφερε η κόρη της 87χρονης, η οποία ζητάει τη λήψη ακόμα περισσότερων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μητέρα της δεν θα κινδυνέψει ξανά.

Το Συμβούλιο της Κομητείας του Νότιγχαμσαϊρ ανέφερε ότι το πρόσφατο τροχαίο είναι «ανησυχητικό» και δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένο στο να καταστήσει το σημείο ασφαλέστερο.

Με πληροφορίες από BBC