Έχουν μέλλον οι μεγάλες οθόνες στα αυτοκίνητα;

Ο υπεύθυνος σχεδιασμού της Audi εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τις μεγάλες οθόνες.

Είναι γεγονός ότι έχει προκληθεί συζήτηση γύρω από τις μεγάλες οθόνες των αυτοκινήτων, οι οποίες δημιουργούν ένα πολυάσχολο περιβάλλον και αποσπούν την προσοχή των οδηγών. H Audi λοιπόν μέσω του επικεφαλής σχεδιασμού της εταιρείας, δεν έκρυψε τον προβληματισμό της σχετικά με την χρηστικότητά που έχουν.

Θεωρεί ότι είναι άσκοπη τεχνολογική υπερβολή η χρήση μεγάλων οθονών και επηρεάζουν την ευχρηστία στο αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα αποσπούν την προσοχή του οδηγού. Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα βλέπουμε τις οθόνες να μεγαλώνουν και τα φυσικά πλήκτρα να εξαφανίζονται.

Υπάρχουν και κατασκευαστές που προσφέρουν μεγάλες τηλεοράσεις στις πίσω θέσεις για να αναβαθμίσουν την ψυχαγωγία, με την Audi να ακολουθεί τις τάσεις τις εποχής, κάτι που όμως πιθανότατα να αλλάξει σύντομα, όπως επισήμανε ο Massimo Frascella, υπεύθυνος σχεδιασμού της γερμανικής φίρμας.

Έτσι, ο διευθυντής δημιουργικού τμήματος της Audi δείχνει ευθέως την αμφισβήτησή του σχετικά με το αν η προσθήκη περισσότερων οθονών προσφέρει πραγματικά καλύτερη εμπειρία στο χρήστη.

Όπως τόνισε σε βρετανικό Μέσο αυτοκινήτου: «οι μεγάλες οθόνες δεν προσφέρουν καλύτερη εμπειρία. Μοιάζει με μια τεχνολογία για χάρη της τεχνολογίας». Το έργο του Frascella αποδεικνύει του λόγου το αληθές, καθώς πριν από το 2024 που εντάχθηκε στην Audi, ήταν στη Land Rover, της οποίας τα μοντέλα δεν έχουν μεγάλες οθόνες.

Σήμερα, το Audi C Concept είναι το νέο του δημιούργημα, στο οποίο αντικατοπτρίζεται εμφατικά η φιλοσοφία του. Πρωτότυπο μεν σε αυτή τη φάση, αλλά δείχνει το μέλλον, με πολλές πιθανότητες να έχει αρκετά κοινά στοιχεία όταν πατήσει τους τροχούς του στο δρόμο.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία του εσωτερικού, απουσιάζει η μεγάλη οθόνη του συστήματος πολυμέσων από το κέντρο του ταμπλό, το οποίο διακρίνεται για λιτή του σχεδίαση. Σε εκδόσεις όπου θα διατίθεται οθόνη πολυμέσων, αυτή μοιάζει αρκετά με αυτές των Land Rover ή Range Rover.

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που δήλωσε ο Frascella σχετικά με την προσέγγιση του εσωτερικού: «είναι γεγονός ότι πρέπει να ακούς και να εξυπηρετείς τις ανάγκες των πελατών σου, αλλά μέσα από το δικό σου φίλτρο και της ίδιας της μάρκας, χωρίς να ακολουθείς αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι».

Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική προσέγγιση και αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά μένει να δούμε πόσο θα καταφέρει η Audi να την ακολουθήσει και σε ποια μοντέλα τής γκάμας της.