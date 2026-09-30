Έδωσε 1.000 δολάρια για diesel και το φορτηγό δεν γέμισε (+video)

Ένας οδηγός φορτηγού που σταμάτησε για ανεφοδιασμό στο Ft. Pierce της Φλόριντα, κατέγραψε σε βίντεο την ένδειξη της αντλίας να ξεπερνά τα 1.000 δολάρια, προτού γεμίσει το φορτηγό του.

Η άνοδος των τιμών του diesel συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των τιμών όλων των καταναλωτικών αγαθών -από τα ηλεκτρονικά είδη μέχρι τα τρόφιμα- επειδή οι εμπορευματικές μεταφορές εξαρτώνται από αυτό.

Και αυτή τη στιγμή, οι οδηγοί φορτηγών πληρώνουν ακριβά για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους.

Ένας οδηγός φορτηγού που σταμάτησε για ανεφοδιασμό στο Ft. Pierce της Φλόριντα, κατέγραψε σε βίντεο την ένδειξη της αντλίας να ξεπερνά τα 1.000 δολάρια, προτού γεμίσει το φορτηγό του.

Πώς γίνεται όμως να αντλήσει κάποιος τόσο πολύ καύσιμο σε μία συναλλαγή;

Οι περισσότερες αντλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες που απευθύνονται στο κοινό έχουν όριο στην ποσότητα καυσίμου που μπορεί να διανεμηθεί σε μία μόνο συναλλαγή. Αυτό γίνεται τόσο για λόγους ασφαλείας -για παράδειγμα, ώστε να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη διαρροή καυσίμου αν κάποιος αφήσει την αντλία χωρίς επίβλεψη- όσο και για να περιοριστούν οι κλοπές.

Με άλλα λόγια, ο χρήστης πρέπει να πληρώσει και να ολοκληρώσει τη συναλλαγή προτού μπορέσει να συνεχίσει να αντλεί περισσότερο καύσιμο.

Οι επαγγελματίες οδηγοί μπορούν να παρακάμψουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Διαφορετικά, θα ήταν εξαιρετικά άβολα για τους επαγγελματίες που χειρίζονται μεγάλα φορτηγά και χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμου.

Ο οδηγός του φορτηγού λέει στο βίντεο ότι δεν έχει ξαναδεί τόσο υψηλές τιμές. Και με βάση την τρέχουσα κατάσταση παγκοσμίως, δεν φαίνεται ότι το φαινόμενο δεν θα εξαφανιστεί σύντομα.

Και ακόμα δεν έχει μπει ο χειμώνας όπου η ανάγκη για θέρμανση γίνεται προτεραιότητα και ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά ανάβουν τα καλοριφέρ για να ζεσταθούν.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που συνεπάγεται ο χειμώνας αυξάνουν τη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης -το οποίο, ουσιαστικά, είναι diesel με διαφορετική ονομασία.

Λιγότερο από το 5% των νοικοκυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν σήμερα να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για θέρμανση, και τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στα βορειοανατολικά της χώρας. Ωστόσο, η αύξηση της ζήτησης λόγω κρύου θα επηρεάσει τις τιμές σε ολόκληρη τη χώρα.