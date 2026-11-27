Η συνεδρίαση για την εξέταση του αιτήματος της Tesla είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου.

Η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία αναμενόταν να εξεταστεί το αίτημα της Tesla για την έγκριση του συστήματος υποβοηθούμενης οδήγησης σε ολόκληρη την Ένωση, αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου, όπως δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ψηφοφορία αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει η Tesla στην προσπάθειά της να διαθέσει την τεχνολογία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δώδεκα χώρες έχουν εγκρίνει μέχρι στιγμής το σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης της Tesla, με την Ιταλία να είναι η πολυπληθέστερη χώρα που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εφαρμογής του συστήματος.

Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί έγκριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον 15 από τα 27 κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της Ένωσης.

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Η συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου, όπως δήλωσε στο Reuters η ολλανδική ρυθμιστική αρχή RDW. Το υπουργείο Μεταφορών στο Βέλγιο ανακοίνωσε αρχικά ότι η ημερομηνία είχε μεταφερθεί στις 7 Δεκεμβρίου, προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίσει ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 15 Δεκεμβρίου.

Σε ποιες χώρες έχει εγκριθεί το TAD της Tesla

Μετά την αρχική έγκριση που έλαβε στην Ολλανδία τον Απρίλιο, το σύστημα αναγνωρίστηκε στη συνέχεια και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Λιθουανία, η Εσθονία, η Δανία και το Βέλγιο, επιτρέποντας στην Tesla να διευρύνει την παρουσία της στην αγορά ενόψει μιας ευρύτερης ψηφοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, σημειώνει το Reuters.

Συγκεκριμένα:

Ολλανδία

Λιθουανία

Εσθονία

Δανία

Βέλγιο

Σλοβενία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβακία

Λετονία

Φινλανδία

Ιταλία

Από FSD σε TAD

Η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί την ονομασία «Tesla Assisted Driving» για τη λειτουργία «Full Self-Driving» στους ευρωπαϊκούς ιστοτόπους της, εγκαταλείποντας μια ονομασία που οι ρυθμιστικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει παραπλανητική, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Elon Musk επιδιώκει την έγκριση του λογισμικού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.