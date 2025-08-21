ΕΕ: Παλεύει για χαμηλότερους αμερικανικούς δασμούς στα αυτοκίνητα από 1η Αυγούστου

Αισιόδοξος ότι ο μειωμένος συντελεστής στα αυτοκίνητα θα έχει αναδρομική ισχύ εμφανίστηκε ο επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει προσπάθειες ώστε οι χαμηλότεροι αμερικανικοί δασμοί να ισχύσουν αναδρομικά για τις εξαγωγές αυτοκινήτων της, δήλωσε την Πέμπτη 21 Αυγούστου ο επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς,.

Νωρίτερα, την ίδια μέρα οι διατλαντικοί εταίροι παρουσίασαν λεπτομέρειες για τη συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Σεφκόβιτς δήλωσε βέβαιος ότι ο νέος συντελεστής για τα αυτοκίνητα (15% από 27,5%) θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου, αφού έχει λάβει διαβεβαιώσεις για το θέμα από τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ωστόσο, αυτό θα συμβεί μόνο όταν η ΕΕ εισαγάγει νομοθεσία για την κατάργηση των δικών της δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, κάτι για το οποίο ο Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι η Επιτροπή «δουλεύει πολύ σκληρά». Από τη μεριά της, η ΕΕ επιβάλει δασμό 10% στις εισαγωγές αυτοκινήτων.

Το προηγούμενο διάστημα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είχε εκφράσει έντονη ανησυχία, επισημαίνοντας ότι οι δασμοί των ΗΠΑ στα εισαγόμενα ΙΧ είχαν δημιουργήσει, μόνο τον Απρίλιο, πρόσθετα κόστη στους κατασκευαστές αυτοκινήτων ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

Την Πέμπτη 21/08 η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) δήλωσε ότι καλωσορίζει την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ για μείωση των δασμών: «Αποτελεί ένα θετικό βήμα που προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα για τη βιομηχανία μας.

Τώρα είναι κρίσιμο η Επιτροπή να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ, με στόχο τη μείωση των δασμών, που ήδη κοστίζουν στους κατασκευαστές αυτοκινήτων εκατομμύρια ευρώ καθημερινά».