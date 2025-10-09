ΕΕ: Πιέσεις από τις εταιρείες μεταφορών για ταχύτερη μετάβαση στα φορτηγά μηδενικών ρύπων

Οι μεγάλοι αγοραστές εμπορευμάτων πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει δεσμευτικούς κανόνες που θα υποχρεώνουν τους φορείς logistics να στραφούν σε φορτηγά μηδενικών εκπομπών.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφορών και ενέργειας της Ευρώπης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει δεσμευτικούς στόχους μηδενικών εκπομπών για τους εταιρικούς στόλους, υποστηρίζοντας ότι χρειάζονται σαφείς κανόνες για την επιτάχυνση της μετάβασης στα ηλεκτρικά φορτηγά.

Σε επιστολή που αποστάλη στις 3 Οκτωβρίου στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen και στον Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα, οι υπογράφοντες, μεταξύ των οποίων οι Pepsico, Nestlé, IKEA και EDF, προέτρεψαν τις Βρυξέλλες να υποβάλουν νομοθεσία έως το τέλος του 2025 που θα απαιτεί από τους μεγάλους αγοραστές μεταφορικών υπηρεσιών να μεταβούν σε οχήματα μηδενικών εκπομπών στον τομέα των βαρέων οχημάτων.

Η επιστολή τονίζει ότι οι δεσμευτικοί στόχοι για τους στόλους θα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους φορείς logistics όταν επενδύουν σε φορτηγά μηδενικών εκπομπών, ενώ θα ενθαρρύνουν τις εταιρείες ενέργειας να επιταχύνουν την αναβάθμιση του δικτύου και της υποδομής φόρτισης.

Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η ηγετική της θέση στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών εξαρτώνται από την παροχή του κατάλληλου πλαισίου για επενδύσεις. Οι δεσμευτικοί κανόνες για τους μεταφορείς θα διασφαλίσουν, σύμφωνα με τους υπογράφοντες, τις θέσεις εργασίας και θα προσελκύσουν επενδύσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η διάθεση φορτηγών μηδενικών εκπομπών θα συνοδεύεται από την ταχεία ανάπτυξη δικτύων φόρτισης και την ετοιμότητα του δικτύου.

Η επιστολή έρχεται σε μια στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει σχέδιο νομοθεσίας για τους εταιρικούς στόλους. Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, οι Βρυξέλλες εξετάζουν κανόνες που θα υποχρεώνουν τις εταιρείες να καταχωρούν μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών έως το 2030, με ενδιάμεσο στόχο το 75% έως το 2027. Μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρόταση ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, με τις τελικές λεπτομέρειες να αναμένονται αργότερα φέτος.

Η πρωτοβουλία των μεταφορέων ακολουθεί επίσης την πρόσφατη έναρξη της E-Mobility Europe, μιας διακλαδικής συμμαχίας κατασκευαστών φορτηγών, μεταφορέων, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και αγοραστών εμπορευμάτων. Η ομάδα αυτή προειδοποίησε χθες ότι η Ευρώπη έχει λιγότερο από 1.600 ημέρες για να βάλει σε κυκλοφορία περισσότερα από είκοσι φορές περισσότερα ηλεκτρικά φορτηγά, να δεκαπλασιάσει τους σταθμούς φόρτισης και να εξασφαλίσει 600 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στο δίκτυο, εάν θέλει να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους για το 2030.