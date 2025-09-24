EE: Σταθερή στην κατάργηση των θερμικών κινητήρων το 2035

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι θα τηρήσει την προθεσμία του 2035 για την πώληση νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE).

Η επιβεβαίωση αυτή έπεται του διαλόγου που διεξήχθη στις 12 Σεπτεμβρίου με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία υποστήριζε τη χαλάρωση των μέτρων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών.

Πριν από τη συνάντηση αυτή, φωνές από τον κλάδο είχαν διαμαρτυρηθεί ότι η σταδιακή κατάργηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα (η οποία θα καταλήξει σε πλήρη απαγόρευση της πώλησης καινούργιων ICE στην ΕΕ έως το 2035) δεν ήταν πλέον ρεαλιστική, λόγω της βραδύτερης από την αναμενόμενη υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV).

Και το χειρότερο, ήταν επιζήμιο για τη βιομηχανία, ειδικά σε μια εποχή που αντιμετώπιζε όλο και πιο έντονο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές που εισέρχονταν στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και νέα εμπορικά εμπόδια στις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ.

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων προέτρεψαν την Επιτροπή να διατηρήσει τους στόχους της, καθώς η μη τήρησή τους θα έθετε σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα νέο έγγραφο επανέλαβε ότι η πλήρης κατάργηση της τεχνολογίας βενζίνης και ντίζελ έως το 2035 παραμένει «εφικτή». Ωστόσο, η Επιτροπή παραδέχεται ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση, η οποία απαιτεί ισχυρότερη και ταχύτερη δράση.

Η Επιτροπή προτείνει μια κοινή πολιτική και βιομηχανική πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή παραγωγή κυψελών μπαταριών, ισχυρότερη υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού λογισμικού αυτοκινήτων και κίνητρα για μικρότερα και πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ιδιαίτερα τα κίνητρα αυτά έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τα δεδομένα, καθώς θα πετύχουν δύο στόχους με μία κίνηση: Αν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων καταφέρουν να κατασκευάσουν μικρότερα και πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που οι καταναλωτές θα θέλουν να αγοράσουν μαζικά, αυτό όχι μόνο θα επιταχύνει τη μάλλον αργή διαδικασία της ηλεκτροκίνησης, αλλά θα τους δώσει και τα όπλα για να αντιμετωπίσουν την εισβολή των κινεζικών εταιρειών, των οποίων το μοναδικό πλεονέκτημα μέχρι στιγμής είναι ότι μπορούν να προσφέρουν ποιοτικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε χαμηλότερες τιμές από τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.