Έφτασε στην Ευρώπη η αυτόνομη οδήγηση με επίβλεψη της Tesla

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ολλανδίας άναψαν το «πράσινο φως» για το σύστημα Full Self-Driving, με επίβλεψη.

Την Παρασκευή 10 Απριλίου, η Tesla ανακοίνωσε ότι έλαβε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για το Full Self-Driving (με επίβλεψη) στην Ολλανδία, και το επόμενο βήμα είναι η σταδιακή ενσωμάτωση της συγκεκριμένης δυνατότητας στα οχήματα των πελατών της. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το Full Self-Driving (με επίβλεψη) θα είναι διαθέσιμο σε οχήματα της μάρκας στην Ευρώπη.

Το Full Self-Driving (με επίβλεψη) περιλαμβάνει μια σειρά δυνατοτήτων υποβοήθησης οδηγού, οι οποίες επιτρέπουν στα οχήματα Tesla να οδηγούνται σχεδόν οπουδήποτε υπό την ενεργή επίβλεψη του οδηγού.

Η λειτουργία επιτρέπει στο όχημα να πλοηγείται σε δρόμους της πόλης, να κινείται σε διασταυρώσεις, να κάνει αλλαγές λωρίδων και άλλα, ενώ «μαθαίνει» μέσω ενός τεράστιου όγκου δεδομένων από πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Ειδικότερα, αυτά τα δεδομένα αξιοποιούνται για να διδάξουν στο FSD (με επίβλεψη) πώς να ανταποκρίνεται ακόμη και στα πιο σπάνια σενάρια οδήγησης, συμβάλλοντας έτσι σε ασφαλέστερες καθημερινές μετακινήσεις για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα χρησιμοποιεί κυρίως τις εξωτερικές κάμερες του οχήματος, καθώς και την τεχνητή νοημοσύνη, για να πλοηγηθεί στους δρόμους.

Αν και η τοπική επεξεργασία είναι το πρότυπο, η Tesla αξιοποιεί το σύστημα Fleet Learning για να βελτιώνει τις δυνατότητες του συστήματος με την πάροδο του χρόνου μέσω ενημερώσεων λογισμικού over-the-air. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση του στόλου βασίζεται στη συγκατάθεση και στην Tesla θα κοινοποιούνται μόνο ανώνυμα δεδομένα για αυτόν τον σκοπό.

Στον πυρήνα του FSD (με επίβλεψη) βρίσκεται ένα end-to-end νευρωνικό δίκτυο, εκπαιδευμένο σε ανώνυμα δεδομένα οδήγησης από τον πραγματικό κόσμο για να ερμηνεύει το περιβάλλον του και να λαμβάνει αποφάσεις οδήγησης σε πραγματικό χρόνο. Αντί να βασίζεται σε ξεχωριστούς, χειροκίνητα κωδικοποιημένους κανόνες για κάθε κατάσταση, το σύστημα μαθαίνει να κατανοεί την εργασία της οδήγησης – από τις σημάνσεις λωρίδων και τα σήματα κυκλοφορίας έως τους πεζούς και άλλα οχήματα – και δίνει απευθείας εντολές ελέγχου του οχήματος. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στο σύστημα να βελτιώνεται συνεχώς με περισσότερα δεδομένα, προσαρμοζόμενο σε πολύπλοκα, πραγματικά περιβάλλοντα, παρέχοντας έτσι μια ομαλή και φυσική εμπειρία οδήγησης.

Απαιτείται η επίβλεψη του οδηγού

Στην τρέχουσα μορφή του, το FSD (με επίβλεψη) απαιτεί την ενεργή επίβλεψη του οδηγού και δεν καθιστά το όχημα αυτόνομο. Ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το FSD (με επίβλεψη), οι πιθανότητες σύγκρουσης ανά διανυθέν χιλιόμετρο είναι έως και 7 φορές λιγότερες σε σύγκριση με την απλή μη αυτόματη οδήγηση, όπως εξηγεί η εταιρεία, προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα, περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα έχουν διανυθεί με το FSD (με επίβλεψη) σε όλον τον κόσμο.

Η Ολλανδία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι ρυθμιστικές αρχές έδωσαν έγκριση για τη λειτουργία FSD (με επίβλεψη), η οποία θα ξεκινήσει μέσω ενημέρωσης λογισμικού over-the-air τις προσεχείς ημέρες.

Η Tesla ανακοινώνει ότι εργάζεται για την εξασφάλιση έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές για τη λειτουργία FSD (με επίβλεψη) σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.