Έφτασε τα 30 εκατ. οχήματα η GAC

Η παραγωγή 30 εκατομμυρίων οχημάτων σε 29 χρόνια σηματοδοτεί τη μετάβαση της GAC σε μια νέα εποχή παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Το 30εκατομμυριοστό όχημα παρήγαγε η Guangzhou Automobile Group (GAC) στις 16 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην 29χρονη πορεία του Ομίλου της GAC.

Το αυτοκίνητο ήταν ένα GAC M8 PHEV (δεξιοτίμονο), γνωστό στις διεθνείς αγορές ως GN8. Η επιλογή ενός εξαγωγικού μοντέλου για το συγκεκριμένο ορόσημο ήταν απόλυτα συμβολική. Όπως αναφέρει η εταιρεία, «αντανακλά τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της GAC προς τη διεθνή αγορά, την ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη οχημάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες διαφορετικών χωρών και περιοχών».

Η GAC αναπτύχθηκε επί δεκαετίες μέσα από συνεργασίες με κατασκευαστές όπως η Toyota και η Honda, αποκτώντας σημαντική τεχνογνωσία στη λιτή παραγωγή, στον ποιοτικό έλεγχο και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, δημιούργησε και ανέπτυξε τις δικές της μάρκες και προϊοντικές οικογένειες, όπως οι GAC, AION και HYPTEC. Ανάμεσά τους, η AION αποτελεί τον αποκλειστικά προσανατολισμένο στην ηλεκτροκίνηση βραχίονα του Ομίλου και βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή της διεθνούς του επέκτασης.

Η δυναμική της ΑΙΟΝ είναι ήδη μετρήσιμη. Το 2025, η GAC εξήγαγε περισσότερα από 130.000 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση άνω του 47%.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τις 120.000 μονάδες, αυξημένες κατά 132% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συνολικά, οι αποστολές οχημάτων της στις διεθνείς αγορές έχουν υπερβεί τις 540.000 μονάδες.

Η εταιρεία προσθέτει ότι αυτοί οι αριθμοί αποτυπώνουν ξεκάθαρα πως οι αγορές εκτός Κίνας δεν αποτελούν πλέον μια συμπληρωματική δραστηριότητα για την GAC, αλλά μετατρέπονται σε έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης του Ομίλου.