Έφτιαξε αντίγραφο ενός κινητήρα 100 ετών με Lego (+video)

Ο YouTuber Delton Adams κατασκεύασε έναν λειτουργικό κινητήρα τύπου «hit-and-miss», χρησιμοποιώντας δύναμη κενού αντί για καύση, προκειμένου να τον κάνει να περιστρέφεται.

Η κατασκευή ενός λειτουργικού αντιγράφου ενός ξεχασμένου κινητήρα με πλαστικά τουβλάκια Lego χρειάστηκε αρκετή δημιουργική μηχανολογική σκέψη.

Ένα από τα πολλά ωραία πράγματα με τα Lego είναι ότι δεν χρειάζονται οδηγίες. Τα κομμάτια είναι τόσο ευέλικτα, ώστε μπορεί κάποιος να κατασκευάσει σχεδόν οτιδήποτε από αυτά. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία είναι η κατασκευή λειτουργικών κινητήρων από πλαστικά τουβλάκια.

Αντί, λοιπόν, για κάποια από τις πιο προφανείς επιλογές, ο συγκεκριμένος κατασκευαστής αποφάσισε να δημιουργήσει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ο YouTuber Delton Adams κατασκεύασε έναν λειτουργικό κινητήρα τύπου «hit-and-miss», χρησιμοποιώντας δύναμη κενού αντί για καύση, προκειμένου να τον κάνει να περιστρέφεται.

Οι συγκεκριμένοι κινητήρες δεν χρησιμοποιούνται ευρέως από τη δεκαετία του 1930. Η ονομασία τους προέρχεται από τον τρόπο λειτουργίας τους: παίρνουν ανάφλεξη («hit») μόνο όταν λειτουργούν σε συγκεκριμένες στροφές. Διαφορετικά, συνεχίζουν να εκτελούν τους κύκλους λειτουργίας τους χωρίς ανάφλεξη («miss»»), χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό φυγοκεντρικού ρυθμιστή που κρατά ανοιχτή τη βαλβίδα εξαγωγής.

Οι κινητήρες αυτοί γνώρισαν δημοτικότητα για λίγο, κυρίως ως σταθερές πηγές ισχύος, στις αρχές του 20ού αιώνα.

Όπως εξηγεί ο Adams στο βίντεό του, ο κινητήρας hit-and-miss που χρησιμοποίησε ως πρότυπο είναι τετράχρονος -αν και υπήρχαν και δίχρονες εκδόσεις.

Ο αέρας απλώς εισάγεται και εξάγεται από τον κινητήρα. Επομένως, μια προσπάθεια αναπαραγωγής ενός πραγματικού κινητήρα hit-and-miss θα είχε ως αποτέλεσμα το έμβολο να τραβιέται εκτός της σωστής θέσης όταν ο κινητήρας βρισκόταν υπό κενό.

Στην κατασκευή αυτή, αντί να παραμένει ανοιχτή η βαλβίδα εξαγωγής, ο εκκεντροφόρος μετακινείται εκτός της θέσης λειτουργίας του.

Για να συμβιβάσει αυτές τις δύο διαφορετικές αρχές λειτουργίας και να κάνει τον κινητήρα Lego πιο ρεαλιστικό, ο Adams αντικατέστησε τη διάταξη εκκεντροφόρου και ωστηρίου, με έναν ανεστραμμένο εκκεντροφόρο και ένα κοκοράκι (ζυγόπλακα), σε συνδυασμό με ένα ελατήριο που κινεί τη βαλβίδα κόντρα στην πίεση του κενού.

Το ωστήριο είναι εξάρτημα των κινητήρων εσωτερικής καύσης, το οποίο μεταφέρει την κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα προς τις βαλβίδες.

Ο ρυθμιστής στροφών που συνδέεται με το σύστημα είναι ένας μηχανισμός με φυγοκεντρικά αντίβαρα, αντίστοιχος με εκείνους που χρησιμοποιούνταν στην εποχή των συγκεκριμένων κινητήρων και λειτουργεί μέσω της φυγόκεντρης δύναμης.

Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα που απαιτούνται για έναν λειτουργικό κινητήρα έχουν επίσης αναπαραχθεί από πλαστικό.

Ο στροφαλοφόρος άξονας διαθέτει ρουλεμάν με κυλίνδρους για τη μείωση των τριβών, το έμβολο και η μπιέλα συγκρατούνται μεταξύ τους με μικρούς πείρους, ενώ η κυλινδροκεφαλή στερεώνεται με μακριά καρφιά, όπως θα συναντούσε κανείς και σε έναν πραγματικό κινητήρα αυτού του τύπου.