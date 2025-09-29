«Έφυγε» ο Roscoe, ο πολυαγαπημένος σκύλος του Lewis Hamilton

«Το να φέρω τον Roscoe στη ζωή μου ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει ποτέ, και θα φυλάω για πάντα τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί», αναφέρει ο Βρετανός οδηγός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την απώλεια του πολυαγαπημένου του σκύλου, Roscoe, ανακοίνωσε ο 7 φορές πρωταθλητής της Formula 1, Lewis Hamilton.

Το bulldog βρισκόταν στο 12ο έτος της ηλικίας του και είχε πέσει σε κώμα, έχοντας προσβληθεί από πνευμονία. Σημειώνεται ότι πριν από λίγα χρόνια ο Βρετανός οδηγός είχε θρηνήσει την απώλεια ενός ακόμη bulldog, της Coco, η οποία είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 5 ετών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Ο Hamilton αποχαιρέτησε τον Roscoe με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μετά από τέσσερις ημέρες σε μηχανική υποστήριξη, παλεύοντας με όση δύναμη είχε, έπρεπε να πάρω την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου και να πω αντίο στον Roscoe. Δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει, μέχρι το τέλος. Νιώθω τόσο ευγνώμων και ήταν τιμή μου που μοιράστηκα τη ζωή μου με μια τόσο όμορφη ψυχή, έναν άγγελο και αληθινό φίλο. Το να φέρω τον Roscoe στη ζωή μου ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει ποτέ, και θα φυλάω για πάντα τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί.

»Αν και έχασα την Coco, ποτέ δεν είχα βρεθεί στη θέση να πρέπει να επιλέξω την ευθανασία για έναν σκύλο, αν και ξέρω ότι η μαμά μου και πολλοί κοντινοί φίλοι το έχουν βιώσει. Είναι μία από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες και νιώθω μια βαθιά σύνδεση με όλους όσους έχουν περάσει την απώλεια ενός αγαπημένου κατοικίδιου. Αν και ήταν τόσο δύσκολο, η ύπαρξή του ήταν ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της ζωής – να αγαπάς τόσο βαθιά και να αγαπιέσαι με την ίδια ένταση.

Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξη που δείξατε στον Roscoe όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τόσο ξεχωριστό να το βλέπω και να το νιώθω».

Στο πλευρό του Hamilton βρίσκεται και η Formula 1, η οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.