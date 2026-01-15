Έγραψε ιστορία η Toyota στην Ευρώπη – Τα 5 μοντέλα που αγόρασαν οι οδηγοί

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία πέτυχε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη, με το μείγμα των εξηλεκτρισμένων οχημάτων να ανέρχεται πλέον σε 77%.

Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων σημείωσε o Όμιλος Toyota στην Ευρώπη το 2025, με συνολικά 1.229.039 (+1%) οχήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μοντέλα με το έμβλημα της Lexus.

Το μείγμα εξηλεκτρισμένων οχημάτων του ομίλου αυξήθηκε στο 77%, σημειώνοντας άνοδο 5%, με τις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων να αυξάνονται κατά 46%, των plug-in υβριδικών κατά 76% και των πλήρως υβριδικών κατά 3%.

Ρεκόρ όλων των εποχών κατέγραψε και η γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Toyota Professional με 158.270 πωλήσεις οχημάτων (+19%).

Πωλήσεις Toyota

Η Toyota, ως brand, διέθεσε συνολικά 1.143.963 οχήματα (+1%), διατηρώντας τη θέση της ως η 2η μάρκα επιβατικών αυτοκινήτων σε επίπεδο πωλήσεων στην Ευρώπη.

Best-seller του Ιάπωνα κατασκευαστή ήταν το Yaris Cross με 200.477 μονάδες, ενώ πίσω από το μικρό SUV βρέθηκαν τα Yaris (167.919), η οικογένεια Corolla (155.643), το C-HR (143.166), το Aygo X (98.838) και το RAV4 (91.277)

Το συνολικό μείγμα εξηλεκτρισμένων οχημάτων της Toyota ανέρχεται πλέον στο 76%, με τον όγκο να αυξάνεται κατά 5% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 53% φτάνοντας τις 51.919 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις plug-in υβριδικών γνώρισαν άνοδο 91% στις 71.845 μονάδες, ενισχυμένες από την ισχυρή ζήτηση για το νέο Toyota C-HR Plug-in Hybrid.

Πωλήσεις Lexus

Η Lexus κατέγραψε 85.075 πωλήσεις (-3,5%) με 100% εξηλεκρτισμένα οχήματα στη Δυτική Ευρώπη και 94% σε ολόκληρη την περιοχή. Κύριοι συντελεστές της επίδοσης ήταν το Lexus LBX Hybrid, το οποίο αύξησε τις πωλήσεις του κατά 19% σε ετήσια βάση, και το Lexus NX (διαθέσιμο σε plug-in υβριδικές και υβριδικές εκδόσεις).

Ειδικότερα, κορυφαία μοντέλα ήταν τα LBX Hybrid (27,447), NX (25,041) και UX (9,242).

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που πετύχαμε ακόμη μία ισχυρή εμπορική επίδοση στην Ευρώπη το 2025, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική πολλαπλών τεχνολογικών λύσεων (multi-pathway approach). Συνεχίσαμε να εμπλουτίζουμε τη γκάμα μας με νέα, συναρπαστικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων το Aygo X Hybrid, το νέο RAV4, καθώς και τα αμιγώς ηλεκτρικά Toyota C-HR+ και Urban Cruiser με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Περισσότερα νέα προϊόντα θα ακολουθήσουν το 2026.», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Till Conrad, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος – Επικεφαλής Πωλήσεων στην Toyota Motor Europe.