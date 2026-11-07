Η νέα BMW iX4, το κουπέ αδελφάκι της iX3 και το τρίτο κατά σειρά μέλος της οικογένειας μοντέλων Neue Klasse, έρχεται σε τρεις εκδόσεις με απόδοση έως 612 ίππους, αυτονομία έως 828 χλμ. και τιμή εκκίνησης 71.400 ευρώ στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής παρουσίασης της νέας BMW Σειράς 3 που έλαβε χώρα στη Νότια Γαλλία, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και τη νέα iX4. Με άλλα λόγια, το κουπέ «αδελφάκι» της iX3, το οποίο βασίζεται και αυτό στη νέα πλατφόρμα Neue Klasse της γερμανικής εταιρείας.

Οπτικά, η σχεδίαση της νέας iX4 χαρακτηρίζεται από τη σπορ γραμμή της οροφής, το μεγάλο μεταξόνιο και τους κοντούς προβόλους, στοιχεία που δημιουργούν σε συνδυασμό τη χαρακτηριστική σιλουέτα ενός οχήματος που παντρεύει τα αισθητικά γνωρίσματα ενός παραδοσιακού, μεγάλου SUV και ενός αρκετά «ψηλωμένου» κουπέ. Στο εμπρός μέρος, η νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Neue Klasse αποτυπώνεται στη συνένωση της μάσκας BMW και των προβολέων σε μια ενιαία γραφιστική σύνθεση, όπου η γεωμετρία και ο φωτισμός αλληλεπιδρούν.

Το πίσω μέρος αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της iX4. Οι τονισμένες γραμμές και οι έντονα διαμορφωμένες επιφάνειες αναδεικνύουν τον εξωστρεφή χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ενώ η πίσω αεροτομή στη βάση του τζαμιού της πέμπτης πόρτας συμβάλλει τόσο στην οπτική αναβάθμιση της… ουράς, όσο και στην ενίσχυση της αεροδυναμικής απόδοσης της κατασκευής. Από εκεί και πέρα, τα λεπτά, οριζόντια πίσω φώτα περιλαμβάνουν δύο φωτεινά στοιχεία σε κάθε πλευρά, παραπέμποντας αφαιρετικά στο χαρακτηριστικό σχήμα L των προηγούμενων μοντέλων BMW. Σε κάθε περίπτωση, ενσωματώνονται αρμονικά στην πίσω πόρτα, ενώ στην κορυφαία έκδοση M60 xDrive ο μαύρος διαχύτης και η διαφοροποιημένη φωτεινή υπογραφή ενισχύουν την πιο μυώδη εικόνα της εν λόγω παραλλαγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πακέτο M Sport περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων και συνοδεύεται από ζάντες αλουμινίου M με διαγώνιο 20 ίντσες και φρένα M Sport με μπλε δαγκάνες. Η M60 xDrive διαθέτει στάνταρ ζάντες 21 ιντσών, ενώ προαιρετικά θα προσφέρονται ζάντες με διάμετρο έως και 22 ίντσες. Το εξωτερικό πακέτο BMW Iconic Glow, με προσαρμοζόμενες λειτουργίες φωτισμού, περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της M60 xDrive και διατίθεται προαιρετικά στις υπόλοιπες εκδόσεις, περιλαμβάνοντας λειτουργίες όπως το BMW Selective Beam, που επιτρέπει τη χρήση της μεγάλης σκάλας χωρίς να θαμπώνει τους άλλους οδηγούς, και τους προσαρμοζόμενους προβολείς.

Ψηφιακή καμπίνα και BMW Panoramic iDrive

Το εσωτερικό της νέας iX4 ακολουθεί πιστά τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Neue Klasse, με καθαρές γραμμές, ποιοτικά υλικά και ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στην αίσθηση ευρυχωρίας. Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και η πανοραμική οροφή (στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις) επιτρέπουν την είσοδο άπλετου φυσικού φωτός. Από εκεί και πέρα, η BMW αναφέρει -και δείχνει να έχει αρκετό δίκιο στους ισχυρισμούς της- ότι η iX4 συνδυάζει άνετο χώρο για τα πόδια και επαρκή χώρο για το κεφάλι, παρά την κεκλιμένη γραμμή της οροφής.

Η νέα iX4 διαθέτει το BMW Panoramic iDrive, το οποίο «τρέχει» με την αρωγή του BMW Operating System X συνδυάζοντας το BMW Panoramic Vision, το προαιρετικό BMW 3D Head-Up Display, την κεντρική οθόνη αφής των 17,9 ιντσών και το νέο σπορ τιμόνι με χειριστήρια shy-tech. Το πρώτο από τα τέσσερα αυτά συστατικά προβάλλει πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, ενώ το τρισδιάστατο HUD προσφέρει χωρική απεικόνιση. Η κεντρική οθόνη διαθέτει τεχνολογία matrix backlight με στόχο την καλύτερη ορατότητα και την πιο άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες, ενώ από τη μεριά του, το νέο τιμόνι ξεχωρίζει οπτικά για την κατακόρυφη ακτίνα του, τα έντονα διαμορφωμένα σημεία στήριξης για τους αντίχειρες και τα πολυλειτουργικά χειριστήρια. Μάλσιτα, στην M60 xDrive τοποθετείται μια ειδική έκδοση τιμονιού (λέγε με M Sport), με κόκκινη ένδειξη στη θέση της ευθείας, χρωματιστές ραφές και paddles αλλαγής σχέσεων. Επιπλέον, διαθέτει δύο ειδικά πλήκτρα για την άμεση ενεργοποίηση των λειτουργιών Boost Mode και M Mode.

Χωροταξικά, η iX4 δεν απογοητεύει. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 490 λίτρα και μπορεί να φτάσει τα 1.600 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, τα οποία διαιρούνται σε αναλογία 40:20:40. Επιπλέον, κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 58 λίτρων, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει καλώδια φόρτισης ή άλλα αντικείμενα.

Απ’ όλα έχει ο… μπαξές

Η νέα BMW iX4 αξιοποιεί την έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive, η οποία περιλαμβάνει νέες μπαταρίες υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες, ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V και εξελιγμένους ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης. Η iX4 40 xDrive αποτελεί τη βασική έκδοση της γκάμας, με τους δύο ηλεκτροκινητήρες να αποδίδουν 374 ίππους και ροπή 520 Nm. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,6 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200 χλμ./ώρα. Η iX4 50 xDrive, με τη σειρά της, αποδίδει 469 ίππους και 645 Nm ροπής, επιταχύνοντας το αμάξωμα από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 4,9 δλ.. Η τελική ταχύτητα φτάνει για την περίσταση τα 210 χλμ./ώρα. Στην κορυφή βρίσκεται η iX4 M60 xDrive, η οποία διαθέτει ειδικά εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης M και αποδίδει 612 ίππους και ροπή 875 Nm. Εδώ, το καθιερωμένο σπριντ από στάση διαρκεί μόλις 3,9 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 240 χλμ./ώρα.

Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας υψηλής τάσης φτάνει τις 108,7 kWh στις iX4 50 xDrive και M60 xDrive, ενώ στην iX4 40 xDrive ανέρχεται σε 82,6 kWh. Η «μεσαία» εκδοχή του μοντέλου προσφέρει αυτονομία έως 828 χλμ. σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, με την κατανάλωση ενέργειας να κυμαίνεται μεταξύ 15,7 και 19,0 kWh/100 km. Η iX4 40 xDrive φτάνει έως τα 638 χλμ., με κατανάλωση 15,9-19,1 kWh/100 km. Η κορυφαία M60 xDrive διαθέτει αυτονομία έως 777 χλμ., με κατανάλωση 17,1-20,2 kWh/100 km. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 300 kW στην iX4 40 xDrive και τα 400 kW στις iX4 50 xDrive και M60 xDrive.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η νέα iX4 40 xDrive ξεκινά από τις 71.400 ευρώ, ενώ η ισχυρότερη και με μεγαλύτερη μπαταρία 50 xDrive «τοποθετείται» τιμολογιακά στις 77.200 ευρώ. Η κορυφαία iX4 M60 xDrive των 612 ίππων θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη η τιμή της στην Ελλάδα.