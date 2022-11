Η νέα ειδική έκθεση «The Speed of Light» στο μουσείο της Audi στο Ingolstad αφηγείται, για πρώτη φορά, όλη την ιστορία της εξέλιξης του φωτισμού μέσα από την πλούσια προϊοντική ιστορία της μάρκας με τα τέσσερα δαχτυλίδια.

Η ειδική έκθεση ανατρέχει στις απαρχές των συστημάτων φωτισμού των αυτοκινήτων, τότε που εκείνα χρησιμοποιούσαν πραγματική φλόγα για φωτισμό. Δέκα οχήματα χρησιμοποιούνται για την επισήμανση διαφορετικών περιόδων στην τεχνολογία φωτισμού, ενώ άλλα εκθέματα αντιπροσωπεύουν τη λειτουργικότητα και τη γοητεία των συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογιών των προβολέων και των πίσω φωτιστικών σωμάτων. Η έκθεση «The Speed of Light» πραγματοποιείται στο μουσείο της Audi από τις 18 Νοεμβρίου 2022 έως τις 4 Ιουνίου 2023, ενώ υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής επίσκεψης μέσω της εφαρμογής για smartphones και tablets Audi Tradition.

«Οι πρώτες μέρες του αυτοκινήτου ήταν βαθιά μέσα στο σκοτάδι», λέει ο Stefan Felber, επιμελητής της νέας ειδικής έκθεσης της Audi Tradition. Ο Felber εξηγεί: Οι προβολείς και τα πίσω φώτα που οι σύγχρονοι οδηγοί θεωρούν πλέον δεδομένα είχαν μια δύσκολη αρχή, καθώς τα αυτοκίνητα ακολούθησαν μετά τις άμαξες και αρχικά υιοθέτησαν παρόμοια τεχνολογία φωτισμού: υπήρχαν κεριά μέσα σε – προστατευμένα από τον άνεμο – περιβλήματα, τα οποία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από απλά φώτα θέσης. Μόνο στις περιπτώσεις με υψηλότερες ταχύτητες και στην διάρκεια της νυχτερινής οδήγησης ο φωτισμός του δρόμου έγινε όλο και πιο σημαντικός και σύντομα απαιτούσε νομικές εγκρίσεις.

Από τα κεριά μέχρι τους μεταγενέστερους λαμπτήρες κηροζίνης, ο φωτισμός των αυτοκινήτων εξελίχθηκε ραγδαία. Οι προβολείς καρβιδίου ήταν αυτοί που μεσολάβησαν μέχρι την εφαρμογή των ηλεκτρικών συστημάτων φωτισμού. Το λεγόμενο «φως της Bosch» που εμφανίστηκε το 1913 ήταν το πρώτο σημαντικό ορόσημο και το πρώτο βήμα προς τους σύγχρονους προβολείς. Η εξέλιξη των λαμπτήρων Bilux -με δύο συρμάτινα νήματα- το 1924 επέτρεψε, για πρώτη φορά, την ύπαρξη μεγάλης και μεσαίας σκάλας σε έναν προβολέα. Ο αποτελεσματικός φωτισμός στο αυτοκίνητο ήταν πάντα ένα συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο. Με την έλευση της τεχνολογίας αλογόνου στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η τεχνολογία φωτισμού της Audi εξελίχθηκε ραγδαία, οδηγώντας σε μια νέα εποχή φωτισμού το 1994, με την πρώτη εφαρμογή προβολέων xenon στο Audi A8.

Στις αρχές του 21ου αιώνα, η Audi ήταν ο πρώτος κατασκευαστής που εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις δυνατότητες των διόδων εκπομπής φωτός: το 2004, τα φώτα ημέρας LED εφοδίασαν το ευρείας παραγωγής A8 W12. Το 2008, η εταιρεία έφερε την επανάσταση με τους πρώτους πλήρως LED προβολείς στο υψηλών επιδόσεων Audi R8, ενώ το 2014 σηματοδότησε μια ακόμη παγκόσμια πρωτιά όταν η εταιρεία σε μοντέλα της γκάμας της χρησιμοποίησε λέιζερ ως πρόσθετη μεγάλη σκάλα. Η Audi συνεχίζει να δείχνει το δρόμο για το μέλλον της τεχνολογίας φωτισμού μέσω της ψηφιοποίησης, όπως είναι για παράδειγμα οι ψηφιακοί προβολείς Matrix LED και τα ψηφιακά πίσω φώτα OLED.

Ο Stephan Berlitz, Επικεφαλής Ανάπτυξης Φωτισμού στη μονάδα Τεχνικής Ανάπτυξης της Audi, ανέφερε: «Η τεχνολογία φωτισμού συνεχίζει να γίνεται όλο και πιο σημαντική, με τις προοπτικές της να αλλάζουν συνεχώς. Ενώ η ασφάλεια παραμένει η πιο σημαντική πτυχή εξέλιξης, στο μέλλον, τα φώτα των αυτοκινήτων θα μπορούν να κάνουν περισσότερα από το να παρέχουν απλά φως. Μέσω των προσπαθειών ψηφιοποίησης, η Audi πρωτοπορεί σε μια νέα διάσταση της τεχνολογίας φωτισμού αυτοκινήτων.

Τα φώτα μετατρέπονται σε ένα μέσο εξωτερικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, με άλλα λόγια, ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας με άλλους χρήστες του οδικού δικτύου». Στο σύγχρονο σχεδιασμό της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι προβολείς και τα πίσω φώτα είναι πλέον το τέλειο σχεδιαστικό στοιχείο εξατομίκευσης, π.χ. μέσω ψηφιακών φωτεινών μοτίβων. Και η εξέλιξη του φωτισμού των αυτοκινήτων δεν έχει τελειώσει. Η νέα ειδική έκθεση της Audi επισημαίνει την τρέχουσα τάση ψηφιοποίησης στην τεχνολογία φωτισμού και προσφέρει μια μικρή αλλά συναρπαστική ματιά στο μέλλον.

Επιλεγμένα εκθέματα: από το Audi Type C έως το Audi AI:CON

Το παλαιότερο έκθεμα στην «The Speed of Light» είναι ένα Audi Type C του 1919 με προβολείς ακετυλενίου, ενώ ένα Horch 10/50 PS του 1925 είχε ήδη ηλεκτρικά φώτα. Επίσης, εκτίθενται ένα Horch 850 Cabriolet του 1936 με μεγάλη σκάλα Bilux, καθώς και ένα DKW F 91 του 1954 με κίτρινα φώτα ομίχλης. Οι διπλοί προβολείς σε ένα Audi 80 GTE του 1976 διαθέτουν τεχνολογία αλογόνου, ενώ ένα Audi S6 του 1994 διαθέτει φώτα xenon. Οι προβολείς xenon χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1994, στο Audi A8 πρώτης γενιάς. Επιπρόσθετα, η ειδική έκθεση παρουσιάζει ένα Audi R8 LMX του 2014 με μεγάλη σκάλα λέιζερ και ένα Audi A8 του 2017 με προβολείς HD Matrix LED, συμπεριλαμβανομένου του λέιζερ ως πρόσθετη μεγάλη σκάλα. Το A8 ήταν, επίσης, το πρώτο μοντέλο που εφάρμοσε δυναμική λειτουργία φωτισμού ως «leaving/ coming home» λειτουργία. Η νέα ειδική έκθεση στο μουσείο της Audi ολοκληρώνεται με το πρωτότυπο Audi AI:CON. Τόσο το μπροστινό όσο και το πίσω μέρος λειτουργούν ως πλήρως ψηφιοποιημένες επιφάνειες οθόνης που αποτελούνται από εκατοντάδες τριγωνικά τμήματα από εικονοστοιχεία (pixel). Η ιδέα πίσω από αυτό το concept είναι τα φώτα αυτοκινήτου του μέλλοντος να ξεπεράσουν τη μονοδιάστατη λειτουργία σήματος/προειδοποίησης και να εξελιχθούν σε ένα ευέλικτο μέσο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, προσφέροντας μία πρόσθετη ασφάλεια για τους οδηγούς.

Ψηφιακή πρόσβαση μέσω της εφαρμογής για smartphones και tablets Audi Tradition

Από τα τέλη Νοεμβρίου και μετά, το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να επισκεφθεί ψηφιακά την «The Speed of Light» μέσω της εφαρμογής Audi Tradition. Η εφαρμογή χρησιμεύει ως ψηφιακός ξεναγός στο μουσείο της Audi στο Ingolstad: Οι επισκέπτες πληροφορούνται πλήρως για τα αυτοκίνητα και τα εκθέματα που υπάρχουν σε μορφή κειμένου, ενώ για επιλεγμένα οχήματα υπάρχει ηχητική περιγραφή και πανοραμική θέαση 360 μοιρών.