Εικόνες από τις καμουφλαρισμένες Maserati GranTurismo, GranCabrio και Grecale

Καμουφλαρισμένα μοντέλα της Maserati απαθανατίστηκαν στη Μόντενα.

Η Maserati επιθυμεί να ανακτήσει τη χαμένη της αίγλη και για το σκοπό εργάζεται πάνω στην ανανέωση της γκάμας της και συγκεκριμένα των μοντέλων GranTurismo, GranCabrio και Grecale.

Όπως ανακοίνωσε η μάρκα, οι δοκιμές των μοντέλων, τα οποία φέρουν καμουφλαρισμένη ενδυμασία, συνεχίζονται στο δημόσιο οδικό δίκτυο, με τη Maserati να τα απαθανατίζει στην ιταλική πόλη Μόντενα, κοντά στο ιστορικό εργοστάσιο της στη λεωφόρο Viale Ciro Menotti.

Σύμφωνα με την ιταλική εταιρεία, η περιοχή της Μόντενα προσφέρει μια ποικιλία διαδρομών με μεγάλο ενδιαφέρον — από αστικούς δρόμους και ορεινές διαδρομές έως επαρχιακούς δρόμους και αυτοκινητοδρόμους — γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλη για δοκιμές των αυτοκινήτων σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται από επαγγελματίες δοκιμαστές οδηγούς και αποσκοπούν στη συλλογή απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη τελική ρύθμιση των οχημάτων.