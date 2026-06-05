Εικόνες από το πρώτο «ατελιέ» της Mercedes-Maybach στην Ευρώπη

Το Maybach Atelier συνδέει την αυτοκίνηση με την τέχνη, τη μόδα, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες premium lifestyle.

Η Maybach έχει καταστεί συνώνυμο της πολυτέλειας πάνω σε τέσσερις ρόδες, σταδιοδρομώντας εδώ και πολλά χρόνια ως το luxury παρακλάδι της Mercedes.

Πλέον, η εταιρεία ανοίγει ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο, με τα εγκαίνια του πρώτου «Maybach Atelier» στην Ευρώπη, το οποίο έχει ως στόχο να θέσει νέα δεδομένα στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών.

Το ατελιέ άνοιξε στη Βαρσοβία στις 29 Μαΐου, παρουσία VIP πελατών, εκπροσώπων των ΜΜΕ και επιλεγμένων καλεσμένων από τον χώρο των επιχειρήσεων, του πολιτισμού και του lifestyle.

Το Atelier προσφέρει στους πελάτες έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο περίπου 500 τ.μ. για την επαφή με μοναδικά οχήματα, την επιλογή υλικών και την εξατομικευμένη συμβουλευτική από εξειδικευμένους συμβούλους πωλήσεων

Όπως αναφέρει η Mercedes, ο χώρος συνδυάζει χειροτεχνία, εξατομίκευση και ψηφιακές εμπειρίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον. «Σχεδιασμένος ώστε να αντικατοπτρίζει την κομψότητα και την αποκλειστικότητα της Mercedes-Maybach, ο χώρος παρουσιάζει εξαιρετικά οχήματα και επιλεγμένα υλικά, συμπληρωμένα από προσωπική συμβουλευτική και ιδιωτικές συναντήσεις σε κομψούς χώρους (salons privés)».

Στον ίδιο χώρο με το Maybach Atelier υπάρχει και ένας εκθεσιακός χώρος αυτοκινήτων, όπου παρουσιάζονται τρεις μάρκες με ξεχωριστή ταυτότητα, οι Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG και Mercedes G-Class.

H Mercedes προσθέτει ότι το Maybach Atelier συνδέει την αυτοκίνηση με την τέχνη, τη μόδα, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες premium lifestyle.

Ακολουθούν περισσότερες εικόνες από το Maybach Atelier