Είναι η Νορβηγία η τελευταία ελπίδα της Tesla; – Το ειδύλλιο και η κρίση εμπιστοσύνης

Όσο οι πωλήσεις της Tesla στην Ε.Ε. καταρρέουν, η Νορβηγία δείχνει ότι παραμένει πιστή. Υπάρχουν, ωστόσο, και κλυδωνισμοί που δεν περνούν απαρατήρητοι.

Έντονη καταναλωτική αντίδραση φαίνεται ότι έχει προκαλέσει η απόφαση του ισχυρού άνδρα της Tesla, Elon Musk, να στηρίξει ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις, αφού προηγουμένως είχε συμπορευθεί με τον Donald Trump.

Το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις της μάρκας στις αγορές της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Δανίας και της Ολλανδίας έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%, ταράζοντας τα λιμνάζοντα νερά της αυτοκινητοβιομηχανίας, και δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα στον Elon Musk για το πώς μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση.

Από την άλλη, οι πωλήσεις της Tesla στη Νορβηγία γνώρισαν αύξηση 24%, αναδεικνύοντας τη σκανδιναβική χώρα των 5,5 εκατ. κατοίκων στη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά για τη μάρκα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο προσθέτει ότι η Νορβηγία έχει συμβολική σημασία για το brand.

Το ειδύλλιο

Η Νορβηγία ήταν η πρώτη χώρα εκτός Βόρειας Αμερικής όπου λανσαρίστηκε το μοντέλο-ναυαρχίδα της, Model S, το 2013, και η Tesla διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της χώρας σε ηγέτη στην ηλεκτρική κινητικότητα.

Επιπλέον, η Νορβηγία ήταν η πρώτη χώρα εκτός ΗΠΑ όπου τοποθετήθηκαν οι φορτιστές Superchargers της Tesla, η οποία καλωσόρισε στους κόλπους της μεγάλο όγκο πελατών, με την υπόσχεση ενός εκτενούς δικτύου σταθμών ταχείας φόρτισης για τα ηλεκτρικά τους οχήματα.

«Η Νορβηγία “τα σπαέι”, έγραφε το 2022 ο Elon Musk στο Twitter, το οποίο στη συνέχεια εξαγόρασε χαρίζοντάς του την ονομασία “X”.

Το Model S εξελίχθηκε γρήγορα στο κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο στη Νορβηγία, όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πλέον αντιπροσωπεύουν το 94% των πωλήσεων καινούργιων ΙΧ.

Οι πρώτοι κλυδωνισμοί

Η κυριαρχία, ωστόσο, της Tesla στη Νορβηγία δείχνει ότι δεν είναι δεδομένη. Το πρώτο τρίμηνο του έτους, η VW κατέλαβε την κορυφή, η Volvo κερδίζει συνεχώς έδαφος, ενώ οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως οι BYD, Xpeng, και MG, κατέλαβαν μερίδιο 12,3% στις πωλήσεις καινούργιων ΙΧ τον περασμένο Ιούνιο. Στην εξίσωση πρέπει να προστεθούν και οι αυξανόμενες νορβηγικές καταναλωτικές φωνές που καλούν σε μποϊκοτάζ, δυσαρεστημένες με την πολιτική δραστηριοποίηση του Musk

Η Tesla, βέβαια, έδειξε έτοιμη να αποκρούσει την εμπορική επέλαση των ανταγωνιστών της. Οι ταξινομήσεις της τους πρώτους μήνες ήταν συγκρατημένες, αλλά το λανσάρισμα του ανανεωμένου SUV Model Y έδωσε το σάλπισμα της αντεπίθεσης, με την Tesla να βλέπει τις πωλήσεις της να εκτοξεύονται.

«Η ευκολία στη χρήση και η κατοχή ενός αυτοκινήτου που καλύπτει τις ανάγκες σου σε πολύ προσιτή τιμή, είναι παράγοντες που για τον Νορβηγό αγοραστή αυτοκινήτου είναι πολύ πιο σημαντικοί από το να ασχολείται με τη “ντροπή της Tesla”», δήλωσε ο Oyvind Solberg Thorsen, επικεφαλής της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Οδικών Μεταφορών (OFV).

Σύμφωνα με το Reuters, σημαίνοντα ρόλο στο να αυξηθούν οι πωλήσεις της Tesla κατά 213% διαδραμάτισε και μια προωθητική εκστρατεία τον Μάιο, που περιλάμβανε άτοκη χρηματοδότηση και δωρεάν φόρτιση σε Superchargers.

Το μεγάλο ερώτημα

Η Νορβηγία συνεχίζει να αποτελεί ανάχωμα για την Tesla. Αλλά η συνεχής ισχυροποίηση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στη νορβηγική αγορά, όπως και η βουτιά της τάξης του 44,4% στις πωλήσεις της Tesla στη χώρα κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, συνιστούν γεγονότα που δεν περνούν απαρατήρητα από τους αναλυτές.

Θα διαρκέσει η πίστη των Νορβηγών προς την Tesla, ή θα καταρρεύσει όπως οι πωλήσεις της στην υπόλοιπη Ευρώπη;

Έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Norstat, που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, έδειξε ότι το 40% των ιδιοκτητών Tesla στη Νορβηγία πιστεύει ότι η πολιτική δραστηριότητα του Musk βλάπτει τη μάρκα, αν και περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες ιδιοκτήτες Tesla δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αγοράσουν ξανά ένα Tesla.

Ακόμα και αν χρειαστεί, όπως αναφέρουν, να αποκτήσουν ένα μεταχειρισμένο όχημα, ώστε να μην επωφεληθεί από την πώληση η εταιρεία -ή μάλλον… ο Elon Musk.