Είναι τελικά άφθαρτα τα Toyota; – Πλήρως εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο επανέρχεται στη ζωή

Η σκουριά, η σκόνη και ο χρόνος αφήνουν πάνω τους τα σημάδια τους, όμως κάποιες μηχανές αρνούνται να σωπάσουν.

Μόνο λίγοι δεν είναι όσοι θεωρούν ότι η Toyota αποτελεί συνώνυμο της αξιοπιστίας και ότι τα οχήματά της αντέχουν σχεδόν για… μια ζωή.

Την άποψη αυτής της μερίδας οδηγών ενισχύουν ορισμένα παραδείγματα από το παρελθόν, όπου μοντέλα της ιαπωνικής μάρκας συνέχισαν να υπηρετούν τους ιδιοκτήτες τους κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες ή και μετά από αρκετές δεκαετίες.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι το ιαπωνικό αυτοκίνητο ήταν έτοιμο να πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια, αρκούσε μια σπίθα για να ξυπνήσει ξανά η καρδιά του.

Αυτό ακριβώς συνέβη με ένα Land Cruiser της σειράς «70» που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990. Μολονότι η εικόνα του έδειχνε ότι το σκληροτράχηλο μοντέλο είχε παραδώσει πλήρως τα όπλα του, κατάφερε να επανέλθει στη ζωή.

Εμπνευστής της συγκεκριμένης προσπάθειας ήταν το αυστραλιανό κανάλι στο YouTube “Steve’s Place Down Under” το οποίο εντοπίζει παλιά αυτοκίνητα και φορτηγά που έχουν εγκαταλειφθεί και αφεθεί να ρημάξουν.

Το τι χρειάστηκε για να ξαναπάρει μπροστά το Land Cruiser παρουσιάζεται σε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 16 λεπτών. Ένας γρήγορος έλεγχος έδειξε ότι δεν υπήρχε νερό στο λάδι του κινητήρα και ότι το σύστημα ψύξης ήταν απολύτως άθικτο.

Ο κινητήρας μάλιστα περιστράφηκε με την πρώτη προσπάθεια εκκίνησης, όμως η διάβρωση στον διανομέα της ανάφλεξης (distributor) εμπόδιζε τη δημιουργία σπινθήρα. Ο καθαρισμός των εξαρτημάτων και η προσθήκη λίγης βενζίνης απευθείας στο καρμπιρατέρ δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Το επόμενο βήμα ήταν να αφαιρεθούν, να ελεγχθούν και να καθαριστούν τα μπουζί, πριν ψεκαστεί ξανά καύσιμο στο καρμπιρατέρ. Αυτή τη φορά ο κινητήρας πήρε για λίγο μπροστά, προκαλώντας όμως και μια μικρή φωτιά. Ύστερα από μερικές ακόμη προσπάθειες, ο κινητήρας «καθάρισε», άρχισε να λειτουργεί ομαλά, αλλά μόνο με το καύσιμο που έριχναν απευθείας στο καρμπιρατέρ.

Η αντλία καυσίμου λειτουργούσε, όμως το να αντλήσει το παλιό και αλλοιωμένο καύσιμο από το ρεζερβουάρ δεν θα ήταν καλή ιδέα. Η πίεση λαδιού φαινόταν επίσης επαρκής, επομένως, με μια σταθερή παροχή καθαρού καυσίμου, ο κινητήρας πιθανότατα θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί.

Σημειώνεται, βέβαια, ότι είναι… άλλο πράγμα να λειτουργεί ένας κινητήρας και άλλο να μπορεί το όχημα να κινηθεί κανονικά.

Παραμένει άγνωστο αν το Land Cruiser μπορεί να επιλέξει σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων, αν ο κινητήρας μπορεί να αντέξει πραγματικό φορτίο ή ποια είναι η κατάσταση των ελαστικών και των φρένων.

Ωστόσο, το να ακούει κανείς αυτό το Land Cruiser, καλυμμένο από βρύα και εγκαταλελειμμένο επί χρόνια, να παίρνει ξανά μπροστά μόνο αδιάφορο δεν μπορεί να είναι.