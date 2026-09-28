Έκανε κόντρα με περιπολικό στο φανάρι

Μόλις το φανάρι γίνεται πράσινο, τα δύο αυτοκίνητα ξεκινούν με μεγάλη επιτάχυνση και απομακρύνονται από το σημείο.

Υπάλληλος συνεργείου στο Toledo των ΗΠΑ κατηγορήθηκε ότι φέρεται να έκανε κόντρα σε φανάρι με περιπολικό.

Αν κάποιος εργάζεται σε συνεργείο αυτοκινήτων, γενικά δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να κάνεις κόντρα από φανάρι σε φανάρι με το αυτοκίνητο ενός πελάτη.

Σε βίντεο που κοινοποίησε τηλεοπτικός σταθμός του Toledo, θυγατρικός του ABC, ένα Ford Explorer με τα διακριτικά του Lucas County Sheriff’s Office (Γραφείο του Σερίφη) φαίνεται σταματημένο σε φανάρι δίπλα σε ένα έντονα πορτοκαλί Dodge Challenger.

CAUGHT ON CAM: Local repair shop employee drag races sheriff’s office patrol car, police say >> https://t.co/3GWcyz4yIw pic.twitter.com/Vc9LH4UeOg — 13 Action News (@13abc) September 17, 2026

Μόλις το φανάρι γίνεται πράσινο, τα δύο αυτοκίνητα ξεκινούν με μεγάλη επιτάχυνση και απομακρύνονται από το σημείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Explorer οδηγούσε ένας 22χρονος υπάλληλος συνεργείου και όχι κάποιος εργαζόμενος του Sheriff’s Office. Φέρεται να είχε πάρει το αυτοκίνητο για δοκιμαστική οδήγηση, αφού είχε μεταφερθεί στο συνεργείο για επισκευή, όταν σημειώθηκε η κόντρα στο φανάρι, την οποία κατέγραψε σε βίντεο ένας άλλος οδηγός.

Ο οδηγός του περιπολικού κατηγορήθηκε για μη εξουσιοδοτημένη χρήση οχήματος, ενώ το ABC αναφέρει ότι ο οδηγός του Challenger δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα μέχρι στιγμής.

Και παρότι ο οδηγός του Challenger δεν συνελήφθη, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το συνεργείο «έλαβε εσωτερικά μέτρα» αφού ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Μπορεί να μην είναι αυτό το βασικό σημείο της ιστορίας, όμως το βίντεο δείχνει το Explorer να ξεκινά καλύτερα από το Challenger και να παραμένει μπροστά για το μεγαλύτερο μέρος της κόντρας.

Ένα αρκετά αξιοπρεπές αποτέλεσμα για το περιπολικό, το οποίο πιθανότατα ακόμη και το ίδιο το Sheriff’s Office θα έβρισκε ενθαρρυντικό, αν είχε συμβεί σε ένα πιο ελεγχόμενο περιβάλλον.