Έκανε πάνω από 4.500 χλμ. με αυτοκίνητο 43 ετών για να πάει στο Μουντιάλ

Ένας Βέλγος petrolhead αποφάσισε να ταξιδέψει 10 ημέρες με πλοίο μαζί με μια BMW του 1983 και στη συνέχεια να διανύσει σχεδόν 5.000 χιλιόμετρα για να δει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του στο Μουντιάλ.

Με το Μουντιάλ να διεξάγεται στην αμερικανική ήπειρο, οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να φτάσουν στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού μέσω αεροπλάνου.

Ένας Βέλγος όμως με το όνομα Άνταμ επέλεξε ένα διαφορετικό δρόμο που περιελάμβανε ταξίδι με πλοίο και με ένα αυτοκίνητο 43 ετών.

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Το ταξίδι από το Βέλγιο στις ΗΠΑ

Η περιπέτειά του ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Για να διασχίσει τον Ατλαντικό, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να φορτώσει το αυτοκίνητο σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αναχωρούσε από το λιμάνι του Ζέεμπρουγκε. Μετά από ένα δεκαήμερο θαλάσσιο ταξίδι, το αυτοκίνητο έφτασε στη Βαλτιμόρη, στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτό το σημείο, ο Άνταμ έπρεπε να διανύσει επιπλέον μια απόσταση άνω των 4.500 χιλιομέτρων, για να φτάσει στην πολιτεία της Ουάσινγκτον με μία BMW Σειρά 3 E21 του 1983 που είχε στο οδόμετρό της πάνω από 200.000 χιλιόμετρα. Πράγματι, λίγες μέρες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα των «Κόκκινων Διαβόλων» εναντίον της Αιγύπτου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο νεαρός άνδρας κατάφερε να φτάσει στο Σιάτλ, όπου θα γινόταν ο αγώνας.

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Τι δήλωσε ο πρωταγωνιστής

Ο θαρραλέος οδηγός δήλωσε για το κατόρθωμά του: «Αυτό το αυτοκίνητο είναι 43 ετών. Είναι μεγαλύτερο από εμένα! Το έχω από το 2009 και είναι στιβαρό. Έχω οδηγήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες». Το «θηρίο», όπως το αποκαλεί, έχει στο μηχανοστάσιό του έναν εξακύλινδρο κινητήρα 2,0 λίτρων που συνεργάζεται με τετρατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων.

«Είναι στιβαρό, ακόμα κι αν λείπουν μερικές βίδες, αλλά ποιος νοιάζεται! Η διακοσμητική λωρίδα κάτω από την πόρτα βγαίνει. Μερικές φορές το αυτοκίνητο δονείται λίγο όταν κάνω 120 χλμ./ώρα, αλλά είμαι εδώ!»

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος αυτού του ταξιδιού ήταν πρωτίστως ανθρώπινος: να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του και το ποδόσφαιρο για να συνδεθεί με τους ντόπιους. Το ίδιο είχε κάνει και το 2022, όταν με την ίδια BMW είχε οδηγήσει από τις Βρυξέλλες μέχρι το Κατάρ. Το ταξίδι εκείνο διήρκησε 45 ημέρες και σημαδεύτηκε από πολλά εμπόδια, ενώ σύντομα χρειάστηκε να γυρίσει πίσω, αφού το Βέλγιο αποκλείστηκε πρόωρα.