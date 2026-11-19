Σύμφωνα με την αγοραστή, η οποία φέρει το επώνυμο Xiong, η οικογένειά της είχε ταξιδέψει από την ιδιαίτερη πατρίδα της στην Τσανγκσά, προκειμένου να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο για τα γενέθλια του πεθερού της.

Αυτό που προοριζόταν να αποτελέσει ένα εορταστικό δώρο για τα 60ά γενέθλια ενός άνδρα εξελίχθηκε σε μια δραματική καταδίωξη διάρκειας μίας ώρας. Ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο BYD, το οποίο είχε εξοφληθεί πλήρως, εκλάπη μέσα από τον χώρο στάθμευσης της ίδιας της αντιπροσωπείας, ενώ περίμενε να τοποθετηθούν αντηλιακές μεμβράνες στα παράθυρα, όπως μετέδωσαν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα η εφημερίδα The Paper.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Νοεμβρίου στην αντιπροσωπεία BYD Changsha Jinxuanfeng Dynasty Series, στην επαρχία Χουνάν της κεντρικής Κίνας. Σύμφωνα με την αγοραστή, η οποία φέρει το επώνυμο Xiong, η οικογένειά της είχε ταξιδέψει από την ιδιαίτερη πατρίδα της στην Τσανγκσά, προκειμένου να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο για τα γενέθλια του πεθερού της.

Η οικογένεια κατέβαλε το συνολικό ποσό των 155.000 γουάν (21.500 δολάρια) για ένα BYD Song. Το ποσό περιλάμβανε την αξία του οχήματος, ύψους 149.000 γουάν (20.600 δολάρια), καθώς και περισσότερα από 6.000 γουάν (900 δολάρια) για την ασφάλιση. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν η υπογραφή του συμβολαίου πώλησης, η έκδοση του τιμολογίου και η διαδικασία έκδοσης προσωρινών πινακίδων κυκλοφορίας.

Paid-in-full new BYD stolen at dealership awaiting pickup. 👇 https://t.co/JuOGWxKTLU — CarNewsChina.com (@CarNewsChina) November 16, 2026

Περίπου στις 18:00, ενώ η οικογένεια περίμενε στον χώρο υποδοχής πελατών να πλυθεί το αυτοκίνητο και να τοποθετηθούν οι αντηλιακές μεμβράνες στα παράθυρα, ένας πωλητής την ενημέρωσε ξαφνικά ότι το όχημα είχε εξαφανιστεί, σημειώνει το Car News China.

Τόσο η οικογένεια όσο και η αντιπροσωπεία ειδοποίησαν αμέσως την τοπική αστυνομία. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα εντοπισμού GPS σε πραγματικό χρόνο μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, υπάλληλοι της αντιπροσωπείας οδήγησαν τον πεθερό και τον κουνιάδο της Xiong σε καταδίωξη του κλεμμένου αυτοκινήτου.

Έπειτα από καταδίωξη διάρκειας άνω της μίας ώρας και διαδρομή μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν λίγο αργότερα τον οδηγό.

Προς μεγάλη έκπληξη της οικογένειας, ο ύποπτος φορούσε κατά τη σύλληψή του στολή εργασίας με το λογότυπο της BYD, γεγονός που αρχικά ενίσχυσε τις υποψίες ότι επρόκειτο για εσωτερική υπόθεση, με πιθανή εμπλοκή εργαζομένου της αντιπροσωπείας.

BYD Song

Απαντώντας στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από το κοινό, διευθυντικό στέλεχος πωλήσεων της αντιπροσωπείας στην Τσανγκσά διευκρίνισε ότι ο νεαρός δεν είχε εργαστεί ποτέ στο συγκεκριμένο κατάστημα. Σύμφωνα με την αντιπροσωπεία, ο ύποπτος είχε αγοράσει τη στολή με το λογότυπο της BYD μέσω διαδικτύου, ενώ επισημάνθηκε ότι το χρώμα της διέφερε από εκείνο των στολών που φορούσε το πραγματικό προσωπικό.

Οι εργαζόμενοι της αντιπροσωπείας επικαλέστηκαν επίσης πληροφορίες της αστυνομίας, σύμφωνα με τις οποίες ο ύποπτος είχε προηγούμενο ιστορικό κλοπών αυτοκινήτων, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογική αστάθεια και να έκλεψε το όχημα απλώς για να «ικανοποιήσει την επιθυμία του να οδηγήσει».

Μετά τον εντοπισμό και την ανάκτηση του αυτοκινήτου, η οικογένεια της Xiong αρνήθηκε να παραλάβει το όχημα.

Το πρωί της 11ης Νοεμβρίου, η αντιπροσωπεία επέστρεψε ολόκληρο το ποσό της αγοράς και ξεκίνησε τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων για την ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.