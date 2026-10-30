Έκλεψαν την Bugatti του μεγάλου αφεντικού – Είχε αφήσει τα κλειδιά πάνω στο αυτοκίνητο (video)

Η κλοπή σημειώθηκε στα γραφεία της εταιρείας του Mate Rimac στην Κροατία. Ο δράστης μπήκε στον χώρο στάθμευσης και έκλεψε τη Bugatti Chiron.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Rimac στην Κροατία, όταν ένας άγνωστος έκλεψε την Bugatti Chiron, του επικεφαλής της εταιρείας. Η ιστορία θα μπορούσε να είναι σενάρια ταινίας, αλλά συνέβη στην πραγματικότητα.

Πρωταγωνιστής είναι ο 38χρονος Mate Rimac, ο Κροάτης επιχειρηματίας που βρίσκεται στο τιμόνι της Bugatti και είδε ένα από τα ακριβότερα αυτοκίνητά του να κάνει φτερά εξαιτίας μιας συνήθειας που είχε επί χρόνια: να αφήνει τα κλειδιά μέσα στα αυτοκίνητά του.

Η κλοπή έγινε στις εγκαταστάσεις παραγωγής και τεχνολογίας της εταιρείας, κοντά στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα, σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ότι ένιωθε τόσο ασφαλής, ώστε δεν θεωρούσε πως υπήρχε κίνδυνος να του κλέψουν κάποιο αυτοκίνητο. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, συνήθιζε να αφήνει τα κλειδιά σε όλα τα οχήματά του, όταν πάρκαρε στην εταιρεία.

Έβλεπαν live που ήταν η Bugatti

Η κλοπή έγινε αντιληπτή όταν ένας από τους εργαζόμενους είδε τη Chiron των 1.500 ίππων να βγαίνει από τις εγκαταστάσεις. Οι υπάλληλοι επικοινώνησαν μεταξύ τους για να διαπιστώσουν εάν κάποιος από τους συνεργάτες του Rimac είχε πάρει το αυτοκίνητο.

Όταν έγινε σαφές ότι δεν επρόκειτο για προγραμματισμένη μετακίνηση, ειδοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία. Ο δράστης είχε ήδη ξεκινήσει το ταξίδι του προς τη Σλοβενία, με τον ίδιο τον Rimac να αποφασίζει να τον καταδιώξει με μια Porsche 911.

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Μέσω του συστήματος τηλεμετρίας, ο Mate Rimac και οι συνεργάτες του μπορούσαν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση του αυτοκινήτου, την ταχύτητά του, τη στάθμη καυσίμου και άλλα δεδομένα. Οι πληροφορίες μεταφέρονταν συνεχώς στις αστυνομικές αρχές, επιτρέποντάς τους να παρακολουθούν την πορεία της κλεμμένης Chiron αξίας 2,4 εκατ. ευρώ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mate Rimac (@materimac)

Παρά την προσπάθεια του Rimac να προλάβει τον δράστη πριν περάσει τα σύνορα, εκείνος κατάφερε να εισέλθει στη Σλοβενία και στη συνέχεια στην Αυστρία, έχοντας ένα προβάδισμα 1 ώρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ξένων Μέσων, ο κλέφτης σταμάτησε κάποια στιγμή για ανεφοδιασμό, έβαλε περίπου μισό ρεζερβουάρ καυσίμου και συνέχισε την πορεία του, χωρίς μάλιστα να πληρώσει για τη βενζίνη.

Τελικά, οι αυστριακές αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για τη θέση του από την ομάδα του Rimac.

Ποιος ήταν ο δράστης και γιατί έκλεψε το αυτοκίνητο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της υπόθεσης αφορά την ταυτότητα του δράστη. Πρόκειται για έναν Κροάτη άνδρα περίπου 36 ετών, ο οποίος είχε επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας αναζητώντας εργασία.

Όπως εξήγησε αργότερα στον ίδιο τον Rimac μέσα στο αστυνιομικό τμήμα, είδε την Bugatti με τα κλειδιά στο εσωτερικό της και αποφάσισε να την πάρει.

Μάλιστα, ο Mate Rimac αποκάλυψε ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει δίωξη σε βάρος του. Aυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο δράστης θα αποφύγει τις συνέπειες. Λόγω της ιδιαίτερα υψηλής αξίας του αυτοκινήτου, οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν κανονικά στις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Όσο για την Chiron, επέστρεψε στις εγκαταστάσεις, έχοντας κάποιες ζημιές, κυρίως στον εμπρός προφυλακτήρα. Από την πλευρά του, το αφεντικό της εταιρείας δήλωσε πως δεν πρόκειται να αφήσει ξανά τα κλειδιά μέσα στα αυτοκίνητά του.