Έκλεψε αυτοκίνητο μόλις μια ώρα μετά την αποφυλάκισή του

Xρειάστηκε περίπου μιάμιση ώρα για να καταλήξει ξανά στη φυλακή.

Ένας άνδρας από το Τέξας δεν έχασε καθόλου χρόνο για να μπλέξει ξανά με τον νόμο, αμέσως μετά την έξοδό του από τη φυλακή.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι έκλεψε ένα αυτοκίνητο σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου (λιγότερο από 2 χιλιόμετρα) από τις φυλακές και χρειάστηκε περίπου μιάμιση ώρα για να καταλήξει ξανά εκεί απ’ όπου ξεκίνησε.

Οι αστυνομικοί του Pearland ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό κλοπής οχήματος που βρισκόταν σε εξέλιξη σε πρατήριο της Chevron στην Broadway Street. Το θύμα είπε στην Αστυνομία ότι το αυτοκίνητό του κλάπηκε από το πάρκινγκ ενώ φούσκωνε τα ελαστικά του.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου έδειξε έναν άνδρα που φορούσε κόκκινο σορτς και γκρι μπλουζάκι να απομακρύνεται με το όχημα.

Ένας αναλυτής της Αστυνομίας ταυτοποίησε τον ύποπτο ως τον Helvin Luis Alvarado Pagan, ο οποίος ταίριαζε τόσο με την περιγραφή όσο και με τα ρούχα που φαίνονταν στο βίντεο, αλλά και με τη φωτογραφία που είχε τραβηχτεί κατά την κράτησή του.

Τα αρχεία έδειξαν ότι ο Pagan είχε αποφυλακιστεί από τη Δημοτική Φυλακή του Pearland λίγο περισσότερο από μία ώρα πριν από την κλοπή.

Οι κάμερες Flock βοήθησαν στον εντοπισμό του αυτοκινήτου

Οι ντετέκτιβ χρησιμοποίησαν κάμερες Flock για να παρακολουθήσουν την πορεία του υπόπτου.

Τελικά κατάφεραν να εντοπίσουν το κλεμμένο όχημα και να συλλάβουν τον Pagan κοντά στη Howard Drive και τον Gulf Freeway στο Χιούστον, λίγα μόλις λεπτά μετά την κλοπή.