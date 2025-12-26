Εκπαίδευση ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών με το Ford Ranger PHEV

Οι πυροσβέστες της Ισπανίας επέλεξαν το Ranger PHEV για να επιδείξουν τεχνικές σε μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής και τοπικής αστυνομίας και του προσωπικού του στρατού.

Το Ford Ranger έχει γίνει γνωστό για το εκδρομικό του ταλέντο, διακρινόμενο για την ευκολία που περιηγείται σε κακοτράχαλα εδάφη.

Οι μεγάλες off-road ικανότητες του μοντέλου αξιοποιήθηκαν από τους πυροσβέστες στη Μαδρίτη προκειμένου να δείξουν σε ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πώς να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά την οδήγηση εκτός δρόμου.

Η εκπαίδευση, που έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο IFISE στη Μαδρίτη, προσέφερε στους οδηγούς πολύτιμη εμπειρία προκειμένου να μπορέσουν να δοκιμάσουν τις προηγμένες δυνατότητές του plug-in υβριδικού (Ford Ranger PHEV) μοντέλου της Ford Pro σε σενάρια τα οποία προσομοιώνουν πραγματικές καταστάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

«Είμαστε περήφανοι που το Ranger PHEV επιλέχθηκε για να βοηθήσει στην εκπαίδευση των ομάδων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Μαδρίτης. Αυτές χρειάζονται ένα αξιόπιστο και ικανό όχημα. Το Ranger αποτελεί εδώ και καιρό έναν έμπιστο συνεργάτη για υπηρεσίες σαν και αυτές και αυτό το νέο plug-in υβριδικό μοντέλο θα τους βοηθήσει να λειτουργούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα», δήλωσε ο Jesus Alonso, President & MD, Ford Spain & Portugal.

Το Ranger PHEV προσφέρει την ανθεκτικότητα και την απόδοση εκτός δρόμου για την οποία είναι γνωστό το Ranger, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα ενός υβριδικού συστήματος κίνησης. Αυτή επιλογή επιτρέπει στις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών να επιχειρούν αποτελεσματικά σε απομακρυσμένες περιοχές, διαχειριζόμενες παράλληλα με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο την κατανάλωση καυσίμου.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της συνεργασίας της Ford με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων ανάγκης της Μαδρίτης, βασιζόμενη σε μια προηγούμενη εκπαιδευτική συνεδρία στην οποία συμμετείχε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του WRC, Carlos Sainz, ο οποίος επέδειξε τις υψηλές δυνατότητες του Ranger Raptor στους πυροσβέστες της ισπανικής πόλης.

Η νεότερη εκπαίδευση με το Ranger PHEV υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση της Ford να παρέχει προηγμένες και αποτελεσματικές off-road λύσεις στις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Ελλάδα: Το Ford Ranger PHEV με δωρεάν service για τα επόμενα 6 χρόνια

Το μοντέλο κινείται από κινητήρα βενζίνης 2.3L EcoBoost της Ford, ο οποίος συνδυάζεται με έναν προηγμένο ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 11,8 kWh, προσφέροντας μέγιστη ισχύ που φτάνει τα 281 PS και ροπή 697 Nm. Η ηλεκτρική αυτονομία ανέρχεται σε 50 χλμ. Και η κατανάλωση καυσίμου ξεκινά από 3,4 λτ./100 χλμ.

Η Ford προσφέρει έναν ακόμα λόγο για να αποκτήσει κανείς στην Ελλάδα το νέο Ranger Plug-in Hybrid, καθώς όσοι το επιλέξουν επωφελούνται από την παροχή δωρεάν service για τα επόμενα 6 χρόνια.