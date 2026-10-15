«Έκρηξη» των ηλεκτρικών στη Γερμανία – Ποια μάρκα είναι στην κορυφή

Τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στους δρόμους 88.599 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, περίπου 95% περισσότερα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής Ομοσπονδιακής Αρχής Οδικών Μεταφορών (KBA), τον Σεπτέμβριο του 2026 ταξινομήθηκαν 256.774 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, αριθμός αυξημένος κατά 9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η κατανομή των ταξινομήσεων ανά τύπο κίνησης δείχνει ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) εξακολουθούν να κυριαρχούν στις νέες ταξινομήσεις.

Σύμφωνα με την KBA, τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στους δρόμους 88.599 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, περίπου 95% περισσότερα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Βασικός λόγος για αυτή την εξέλιξη εκτιμάται ότι είναι το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, η νέα επιδότηση, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο του 2026, έχει ήδη καταβληθεί σε 100.000 αιτούντες.

Το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο σύνολο των νέων ταξινομήσεων έφτασε το 34,5%.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν τα υβριδικά αυτοκίνητα, με 71.190 νέες ταξινομήσεις.

Ακολούθησαν τα βενζινοκίνητα με 44.632 ταξινομήσεις, τα plug-in υβριδικά με 27.681 ταξινομήσεις και τα diesel με 23.058 ταξινομήσεις.

Παράλληλα, οι μέσες εκπομπές CO₂ των νέων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 19,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, φτάνοντας τα 82,7 g/km.

Η Volkswagen παραμένει ο ισχυρότερος κατασκευαστής

Η Volkswagen διατηρεί την πρώτη θέση στην κατάταξη των κατασκευαστών, με μερίδιο αγοράς 16,5%. Μάλιστα, σε σύγκριση με τον Αύγουστο, αύξησε εκ νέου το μερίδιό της κατά περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα.

Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Mercedes με 8,4%, η Škoda με 7,7% και η BMW με 7,4%.

Η Škoda, η οποία ανήκει στον όμιλο Volkswagen, είναι παράλληλα η πιο επιτυχημένη εισαγόμενη μάρκα στη γερμανική αγορά.

Τα δημοφιλέστερα μοντέλα του Σεπτεμβρίου

Στην κατάταξη των μοντέλων με τις περισσότερες νέες ταξινομήσεις, το Tesla Model Y ξεπέρασε με αισθητή διαφορά το VW Golf.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα κατάφεραν να μπουν στη λίστα των κορυφαίων επιλογών των Γερμανών αγοραστών: εκτός από το Model Y, στη σχετική κατάταξη βρέθηκαν επίσης το Tesla Model 3 και το Škoda Elroq.

Απολογισμός 2025: Αυξήθηκε ελαφρώς ο στόλος αυτοκινήτων

Την 1η Ιανουαρίου 2026, στη Γερμανία ήταν καταγεγραμμένα 61.341.244 μηχανοκίνητα οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα αποτελούσαν τη μεγαλύτερη κατηγορία, με περίπου 49,5 εκατομμύρια οχήματα. Περίπου το 88,3% του συνόλου των επιβατικών αυτοκινήτων ήταν καταχωρισμένο σε ιδιώτες.

Παρά τη σημαντική άνοδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των plug-in υβριδικών, το μερίδιό τους στο σύνολο των επιβατικών οχημάτων που κυκλοφορούν στη Γερμανία εξακολουθεί να είναι σχετικά μικρό.

Σύμφωνα με την KBA, το 2025 τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν στο 4,1% του συνολικού στόλου, ενώ τα plug-in στο 2,3%.

Το 2024 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 3,3% και 2,0%. Παράλληλα, το μερίδιο των υπόλοιπων υβριδικών αυτοκινήτων αυξήθηκε στο 6,5% το 2025.