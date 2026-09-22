Έκρυβε την πινακίδα του με ένα κουμπί για να γλιτώνει τα διόδια (+video)

O οδηγός παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη συσκευή ειδικά για να αποφεύγει την πληρωμή διοδίων.

Κάποιοι οδηγοί στις ΗΠΑ είναι διατεθειμένοι να κάνουν πραγματικά πολλά για να αποφύγουν την πληρωμή διοδίων.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας (CHP), ένας οδηγός Volkswagen Jetta έφτασε αρκετά πιο μακριά από το να ξεχάσει απλώς να φορτίσει τον λογαριασμό του στο FasTrak.

Συσκευή που έκρυβε την πινακίδα κυκλοφορίας

Το γραφείο της CHP στο Σολάνο αναφέρει ότι αστυνομικοί σταμάτησαν πρόσφατα τον οδηγό ενός μαύρου Volkswagen Jetta, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με μια συσκευή σχεδιασμένη να κρύβει την πινακίδα κυκλοφορίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, ο μοναδικός επιβάτης του οχήματος παραδέχθηκε ανοιχτά τον λόγο για τον οποίο την είχε στην κατοχή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CHP Solano (@chp_solano)

Η αστυνομία δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από το περιστατικό. Σε αυτό, φαίνεται η κάμερα του περιπολικού στη δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς το Volkswagen περνάει από δίπλα. Εκείνη τη στιγμή, η πίσω πινακίδα φαίνεται να είναι πλήρως καλυμμένη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το Jetta εμφανίζεται ξανά, αυτή τη φορά με την πινακίδα απολύτως ορατή. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο και ήρθαν σε επαφή με τον οδηγό.

Σύμφωνα με την CHP, ο οδηγός παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη συσκευή ειδικά για να αποφεύγει την πληρωμή διοδίων στις λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας και στις γέφυρες της περιοχής του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.

Η παραδοχή αυτή ενδέχεται να κάνει τα λίγα δολάρια που εξοικονομούσε σε κάθε διαδρομή να φαίνονται μάλλον ασήμαντα. Η Καλιφόρνια έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες σχετικά με την απόκρυψη ή την παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας.

Η νομοθεσία της πολιτείας απαγορεύει την οδήγηση οχήματος με οπτικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να εμποδίζουν την ανάγνωση ή την αναγνώριση της πινακίδας.

Παράλληλα, νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ το 2025 διεύρυνε τους περιορισμούς σχετικά με την τροποποίηση της ανακλαστικής επίστρωσης μιας πινακίδας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού.

Πέρα από την κλήση για τροχαία παράβαση, η CHP προειδοποιεί ότι η μη καταβολή διοδίων μπορεί να οδηγήσει σε αστικές κυρώσεις και ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στην ανανέωση ή την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.