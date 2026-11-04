Έκτακτο: Γερμανικός κολοσσός κλείνει 5 εργοστάσια και κόβει 3.460 θέσεις εργασίας

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν 16 εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία και ενός στο Βέλγιο.

Ο γερμανικός όμιλος προμηθευτών αυτοκινήτων Schaeffler ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα περικόψει 3.460 θέσεις εργασίας και θα κλείσει πέντε εργοστάσια στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει την εξασθένηση της ζήτησης για οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, την πιο αργή από την αναμενόμενη υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων και τον έντονο ανταγωνισμό.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν 16 εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία και ενός στο Βέλγιο. Περίπου 2.660 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν στη Γερμανία έως το 2028, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 9% του βασικού εργατικού δυναμικού της Schaeffler στη χώρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Klaus Rosenfeld δήλωσε στο Reuters ότι τα μέτρα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Schaeffler θα μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσει και να κατασκευάζει προϊόντα με ανταγωνιστικό τρόπο στη Γερμανία και την Ευρώπη, παρά το σημαντικά υψηλότερο εργατικό κόστος.

«Το κόστος προσωπικού μας στη Γερμανία είναι περίπου 2,5 φορές υψηλότερο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε.

Οι περικοπές της Schaeffler αντανακλούν την αυξανόμενη πίεση σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι προμηθευτές προσαρμόζονται στη χαμηλότερη παραγωγή οχημάτων, στην πιο αργή από την αναμενόμενη ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες.

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Μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των πελατών της Schaeffler, Volkswagen, Mercedes-Benz και Porsche, εφαρμόζουν επίσης προγράμματα περικοπής κόστους, προκειμένου να ενισχύσουν την κερδοφορία τους σε μια αγορά που βρίσκεται σε ύφεση.

Η Schaeffler εκτιμά ότι οι περικοπές θα αποφέρουν ετήσια εξοικονόμηση περίπου 300 εκατ. ευρώ έως το 2030, ενώ το εφάπαξ κόστος της αναδιάρθρωσης θα ανέλθει σε περίπου 480 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα καταγραφεί το 2026.

Ο Rosenfeld απέφυγε να αποκλείσει περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας μετά το 2028, επισημαίνοντας ότι η Schaeffler πρέπει πρώτα να διαπραγματευτεί και να υλοποιήσει το τρέχον πρόγραμμα, προτού αξιολογήσει εάν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, το διοικητικό συμβούλιο της Schaeffler θα μειώσει τις αποδοχές των μελών του κατά 10% σε διάστημα δύο ετών, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

«Αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα μήνυμα προς το συμβούλιο εργαζομένων και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, αλλά και έναν τρόπο με τον οποίο θέλουμε να συμβάλουμε άμεσα στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος κόστους που πρέπει να επιλυθεί», δήλωσε ο Rosenfeld.

Παρά την αναδιάρθρωση, ο Rosenfeld επανέλαβε τη δέσμευση της Schaeffler για την καταβολή μερίσματος και δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος όσον αφορά τη δημιουργία ταμειακών ροών κατά το τέταρτο τρίμηνο.

«Θέλουμε να καταβάλλουμε σταθερά μέρισμα σε όλους τους μετόχους μας, ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση», δήλωσε.