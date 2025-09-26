Εκτενείς αναβαθμίσεις για τα μοντέλα της BMW – Ποια θα φέρουν ισχυρότερους κινητήρες

Η βαυαρική εταιρεία καθιστά πιο ελκυστικά τα entry-level μοντέλα στον κόσμο της BMW M, εξοπλίζοντάς τα με ισχυρότερους κινητήρες.

Σε ανανέωση υποβάλλεται η γκάμα μοντέλων της BMW για το φθινόπωρο του 2025, ενσωματώνοντας αναβαθμισμένα κινητήρια σύνολα όπως και νέα εξοπλιστικά στοιχεία.

Τα entry-level μοντέλα στον κόσμο της BMW M, η BMW M240i xDrive Coupe, όπως και οι αντίστοιχες εκδόσεις των Σειρών 3 και 4, θα εξοπλίζονται στο εξής με πιο ισχυρούς και αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης.

Παράλληλα, οι BMW Σειρά 4 Gran Coupé και BMW i4 με τα προαιρετικά προσαρμοζόμενα φώτα LED θα περιλαμβάνουν πλέον και πίσω φώτα λέιζερ.

Περισσότερη ισχύς, μειωμένη κατανάλωση

Το φθινόπωρο του 2025, τόσο η BMW M340i xDrive Sedan όσο και η η BMW M340i xDrive Touring θα εξοπλίζονται με μια πιο ισχυρή έκδοση του εξακύλινδρου εν σειρά βενζινοκινητήρα 3,0 λίτρων.

Η συνολική απόδοση φτάνει τώρα τα 392 PS, με το ήπια υβριδικό σύστημα να προσθέτει 9 PS. Η ισχύς έχει αυξηθεί κατά 18 ίππους σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και η μέγιστη ροπή αντίστοιχα κατά 40 Nm, φτάνοντας τα 540 Nm.

Το εν λόγω αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης θα εξοπλίζει στο εξής, επίσης, τις BMW M440i xDrive Coupe, BMW M440i xDrive Cabrio και BMW M440i xDrive Gran Coupe.

Η αυξημένη ισχύς χαρίζει ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις σε αυτά τα μοντέλα της Σειράς 3 και 4, μειώνοντας κατά 0,1 δευτερόλεπτα τον χρόνο επιτάχυνσης 0 – 100 χλμ./ώρα, με τη BMW M340i xDrive Sedan να ολοκληρώνει το σπριντ σε 4,3 δλ. Με το ισχυρότερο μοτέρ θα διατίθεται και η BMW M240i xDrive Coupe.

Εκτός από την αύξηση της ισχύος, όλα τα μοντέλα επωφελούνται από μία σημαντική βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα. Επί παραδείγματι, η κατανάλωση καυσίμου της BMW M240i xDrive Coupé μειώνεται από 8,8–8,7 λτ./100 χλμ. σε 8,0 λτ./100 χλμ. (κατά το πρότυπο WLTP).

Μειωμένες είναι και οι εκπομπές CO2, από τις προηγούμενες τιμές 200–199 γρ./χλμ. σε 183 γρ./χλμ.

Ενίσχυση του στιλ

Από το φθινόπωρο του 2025, ένας επιπλέον εξωτερικός χρωματισμός θα διατίθεται προαιρετικά για όλες τις εκδόσεις της BMW Σειρά 2 Gran Coupé με σχεδιασμό M Sport ή το πακέτο M Sport. Το Cape York Green διατίθεται κατόπιν παραγγελίας για πρώτη φορά σε συνδυασμό με τον εν λόγω εξοπλισμό.

Παράλληλα, το προαιρετικό σύστημα προσαρμοζόμενων προβολέων LED για τις BMW Σειρά 4 Gran Coupé και BMW i4 υποβάλλονται επίσης σε σημαντική αναβάθμιση: εκτός από τον ομοιόμορφο φωτισμό που προσφέρει σε κάθε είδους συνθήκες, το σύστημα διαθέτει και πίσω φώτα λέιζερ.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρεται και μεμονωμένα, χωρίς το M Sport package Pro για τα μοντέλα BMW 420i, BMW 420d και BMW 420d xDrive.

Σε συνδυασμό με τις επενδύσεις Veganza και Merino, ο βασικός εξοπλισμός της BMW X3 περιλαμβάνει τώρα προσκέφαλα στα πίσω καθίσματα καθώς και πλαϊνά τμήματα της δεύτερης σειράς στο χρώμα της ταπετσαρίας.

Όλα τα μοντέλα της Σειράς 5, η BMW i5 και οι BMW M5 Sedan & Touring θα προσφέρουν στο μέλλον ένα ιδιαίτερα πρακτικό αξεσουάρ, μία κρεμάστρα στην επένδυση της μεσαίας κολώνας, που συγκαταλέγεται στον βασικό εξοπλισμό και διευκολύνει σημαντικά τη μεταφορά σακακιών και παλτών.

Όπως αναφέρει η BMW τα νέα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα με την έναρξη παραγωγής τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2025.