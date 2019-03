Έκθεση Γενεύης: Fiat Centoventi

Το Fiat Centoventi - ένα πρωτότυπο που κάλλιστα μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για το επόμενης γενιάς Panda - αποτελεί το όραμα της ιταλικής εταιρείας για τον «εκδημοκρατισμό» της τεχνολογίας με αφορμή και τα 120 χρόνια από τη δημιουργία της - από τα τελευταίο αυτό το στοιχείο προέρχεται και το όνομα του μοντέλου, που στα ιταλικά σημαίνει «120». Παραδοσιακά η Fiat πρωτοπορεί, όπως έκανε και τη δεκαετία του ‘50, όπου το Fiat 500 αποτέλεσε μία βιομηχανική και πολιτιστική επανάσταση, όπου η αυτοκίνηση για πρώτη φορά έγινε προσιτή για όλους.

Μπορούμε όμως να φανταστούμε κάτι εξίσου επαναστατικό για το μέλλον των σύγχρονων πόλεων; Η απάντηση, σύμφωνα με την Fiat, είναι το Fiat Centoventi, το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο και παράλληλα ένα από τα πολύ λίγα που μπορεί να προσφέρει πραγματικά μεγάλη αυτονομία και για τις εκτός πόλης διαδρομές. Συνολικά, το πρωτότυπο με τη μοναδική του ικανότητα να εκδημοκρατίσει αυτή την τεχνολογία, αντανακλά το μέλλον της μάρκας μ' ένα προϊόν προσιτό, αλλά και ελκυστικό.

Σύμφωνα με την Fiat, το πρωτότυπο Centoventi είναι βασικά ένας λευκός «καμβάς», έτοιμος να χρωματιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του αγοραστή. Η ιδέα είναι ότι κατασκευάζεται σε ένα χρώμα και στη συνέχεια ο χρήστης θα μπορεί να το διαμορφώνει μέσω του προγράμματος εξατομίκευσης "4U", με την επιλογή ανάμεσα από 4 οροφές, 4 προφυλακτήρες, 4 καλύμματα τροχών και 4 εξωτερικά φιλμ κάλυψης. Έτσι, όπως κάθε μοντέρνα συσκευή, θα μπορεί να αναβαθμιστεί δίνοντας απόλυτη ελευθερία, σε αισθητικό και τεχνολογικό επίπεδο. Το πρωτότυπο εμπνέεται από τη φιλοσοφία "less is more", όπου κάθε τι που δεν είναι απαραίτητο αφαιρείται ώστε το όχημα να προσφέρει περισσότερο χώρο, αλλά και να είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Με βάση αυτή τη στρατηγική, το Centoventi αλλάζει την αντίληψη για την ηλεκτροκίνηση προτείνοντας μια νέα εναλλακτική που δίνει απάντηση στις όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Εκτός από τα έξι διαμορφώσιμα στοιχεία (προφυλακτήρες, οροφή από πολυκαρβονικό υλικό, πίνακας οργάνων Lingotto, μπαταρίες, οθόνη στην πίσω πόρτα και εξωτερικά φιλμ), 114 ακόμα αξεσουάρ μπορούν να τοποθετηθούν στο δίκτυο της Fiat ή και από τον ίδιο τον χρήστη, όπως το ηχοσύστημα, οι πόρτες των αποθηκευτικών χώρων, τα καλύμματα των καθισμάτων, κ.α. Επίσης μια σειρά αξεσουάρ, όπως π.χ. τις ποτηροθήκες, μπορεί να τις κατασκευάσει και ο ίδιος ο χρήστης στο σπίτι του μέσω ενός 3D εκτυπωτή. Αυτή η ιδέα ανοίγει μια νέα σελίδα και σε εμπορικό επίπεδο, όπου η εστίαση γίνεται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενός χώρου που δεν γνωρίζει σύνορα.

Όπως και το υπόλοιπο αυτοκίνητο, το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί ώστε να διαμορφώνεται εύκολα, με το ταμπλό να έχει μικρές οπές που επιτρέπουν τη σύνδεση εξαρτημάτων, στη λογική που ακολουθούν και τα τουβλάκια Lego. Αντίστοιχα και το εσωτερικό στις πόρτες μπορεί να εξατομικευθεί θυμίζοντας τη λογική των ψυγείων όπου στις επίπεδες επιφάνειες μπορούν να μπουν αποθηκευτικοί χώροι και θήκες. Πρωτοποριακά είναι και τα κατασκευασμένα από οικολογικά υλικά καθίσματα. Οι επενδύσεις μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν αλλάζοντας τα υλικά και τα χρώματα. Στη θέση του καθίσματος του συνοδηγού μπορεί τοποθετηθεί αποθηκευτικός χώρος, ενώ το αναδιπλούμενο και αφαιρούμενο πίσω κάθισμα δημιουργεί έναν αχανή χώρο φόρτωσης. Για παράδειγμα τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από ένα νέο συνθετικό υλικό που χρησιμοποιεί ρητίνη πολυφενόλης. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν που ζυγίζει 3 φορές λιγότερο από άλλα πλαστικά, ενώ είναι ήδη βαμμένο και δεν απαιτεί περεταίρω επεξεργασία. Επίσης το υλικό είναι αντι-μικροβιακό, ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV, πλένεται και μπορεί να χρωματιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση.

Εξίσου επαναστατική είναι και η τεχνική ραψίματος του υφάσματος που μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε αθλητικά ρούχα και προσφέρει μεγάλη ευελιξία στο σχεδιασμό και παράλληλα πολύ μικρά ποσοστά φύρας. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται το κατασκευασμένο από ένα κομμάτι ταμπλό που θυμίζει τη σχεδιαστική ιδιοφυία του πρώτου Panda. Μέσω μιας σειράς οπών ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει εύκολα και γρήγορα διάφορα αξεσουάρ. Για τον πίνακα οργάνων υπάρχουν δύο επιλογές. Στην πρώτη που είναι ιδανική για τη γενιά των Millennial, το smartphone αποτελεί την καρδιά του συστήματος σε συνδυασμό με την οθόνη των 10" του οχήματος. Με αυτή τη λύση το κινητό λειτουργεί και ως το κέντρο πολυμέσων χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Στη δεύτερη και πιο παραδοσιακή διαμόρφωση, μια δεύτερη οθόνη δημιουργεί έναν πίνακα οργάνων με συνολική διάσταση 20''. Σε αυτή την περίπτωση ο ψηφιακός πίνακας "Lingotto", που σχεδιαστικά θυμίζει το ιστορικό εργοστάσιο της Fiat, παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες/λειτουργίες, ενώ το τμήμα της οθόνης που κοιτάζει προς τα μπροστά μπορεί να προβάλει μηνύματα προς το εξωτερικό του οχήματος.

Η βασική έκδοση του Fiat Centoventi έχει ανοικτή οροφή, αλλά ο αγοραστής μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πολυκαρβονικές οροφές, μαλακή υφασμάτινη οροφή, οροφή με αποθηκευτικό χώρο ή ακόμα και οροφή με ηλιακά πάνελ που προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια ώστε το όχημα να παραμένει δροσερό όταν είναι κάτω από τον ζεστό ήλιο. Η μεγάλη πίσω πόρτα μπορεί να φιλοξενήσει μία πρωτοποριακή οθόνη μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί διάφορα μηνύματα. Όταν το όχημα κινείται για λόγους ασφαλείας η οθόνη θα δείχνει μόνο το λογότυπο της Fiat, όταν όμως σταθμεύει, δυνητικά θα μετατρέπεται σε μια διαφημιστική πινακίδα, όπου οι διαφημιζόμενοι θα μπορούσαν για παράδειγμα να καλύπτουν το κόστος στάθμευσης.

Τα πάντα στο πρωτότυπο Centoventi φωνάζουν ότι είναι ένα Fiat, όπως οι ρετρο-φουτουριστικοί μεντεσέδες στις πόρτες, το πολύ-χρηστικό ταμπλό, τα λεπτά καθίσματα και οι περσίδες που αποτελούν το δείκτη φόρτισης. Η σχεδιαστική γλώσσα της Fiat δεν είναι ξεκάθαρη μόνο στις λεπτομέρειες, αλλά και στη συνολική εμφάνιση. Συμπαγές και με καθαρές, απλές γραμμές, το πρωτότυπο εκμεταλλεύεται ιδανικά τις διαστάσεις του προς όφελος του εσωτερικού χώρου. Επίσης τα πλαϊνά προστατευτικά στις πόρτες είναι από ένα νέο υλικό που χάρη στην αντοχή και την ελαστικότητα του προστατεύει αποτελεσματικά το αμάξωμα.

Η ελευθερία να επιλέγεις την αυτονομία που θέλεις, είναι ακόμα μία από τις βασικές ιδέες του Centoventi. Οι συστοιχίες μπαταριών δίνουν την ευελιξία αυτής της επιλογής. Στη βασική έκδοση το όχημα διαθέτει συσσωρευτές που παρέχουν αυτονομία 100 χλμ., αν όμως κάποιος επιθυμεί μεγαλύτερη αυτονομία μπορούν να προστεθούν κάτω από το πάτωμα ακόμα 3 μπαταρίες με την κάθε μία να προσθέτει από επιπλέον 100 χλμ. Τέλος, μπορεί να τοποθετηθεί και μία μπαταρία κάτω από το κάθισμα ανεβάζοντας τη συνολική αυτονομία στα 500 χλμ. Η τοποθέτηση των μπαταριών βοηθά στη διατήρηση του χαμηλού κάντρου βάρους και της σταθερότητας του οχήματος, ενώ η παροχή στο κέντρο της βάσης του παρμπρίζ κάνει ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία σύνδεσης ανεξάρτητα από ποια πλευρά είναι ο φορτιστής._Χ.Α.