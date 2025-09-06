Ελαστικά Continental για την τρίτη γενιά του Dacia Duster

Η Dacia επέλεξε την Continental ως προμηθευτή ελαστικών αρχικού εξοπλισμού για την τρίτη γενιά του Dacia Duster.

Η Dacia διάλεξε την εταιρεία κατασκευής ελαστικών Continental ως προμηθευτή αρχικού εξοπλισμού για την τρίτη γενιά του Dacia Duster. Έχουν εγκριθεί τρεις διαφορετικοί τύποι ελαστικών: Tο καλοκαιρινό ελαστικό Eco Contact 6 Q, το ελαστικό για όλες τις εποχές All Season Contact και το ελαστικό Cross Contact RX σε μεγέθη 16, 17 και 18 ιντσών.

Η Continental ανέπτυξε το Cross Contact RX ειδικά για βαριά SUV και crossover οχήματα. Το σχέδιο των αυλακώσεων του εξασφαλίζει υψηλή άνεση οδήγησης, πρόσφυση και απόδοση, ειδικά σε βρεγμένους δρόμους, σύμφωνα με την εταιρεία. Το Eco Contact 6 Q αποτελείται από ένα ενεργειακά αποδοτικό ελαστικό μείγμα, σχεδιασμένο ειδικά για υβριδικά οχήματα. Η χαμηλή του αντίσταση κύλισης αυξάνει την αυτονομία χωρίς να επηρεάζει την ασφάλεια και την άνεση, σύμφωνα με την Continental, ενώ το προηγμένο μείγμα του μειώνει τη φθορά και αυξάνει τη συνολική απόδοση οδήγησης.

Το All Season Contact είναι κατάλληλο για χρήση όλο το χρόνο και διαθέτει πέλμα με βελτιστοποιημένη αντίσταση κύλισης που μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και αυξάνει την αυτονομία. Το ελαστικό διαθέτει «καινοτόμο συνδυασμό σχεδιασμού πέλματος, σύνθεσης, περιγράμματος ελαστικού και κατασκευής», σύμφωνα με την Continental, που εξασφαλίζει ένα ισορροπημένο προφίλ χαρακτηριστικών.