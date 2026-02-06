Ελαστικά Pirelli για την Bentley Continental GT Supersports

H Pirelli έχει αναπτύξει δύο ειδικά κατασκευασμένες εκδόσεις των ελαστικών P Zero, για να ενισχύσει την πρόσφυση στην άσφαλτο supercars όπως η Bentley Continental GT Supersports.

Εκατό χρόνια μετά το πρώτο Super Sports, η Bentley αναβιώνει το θρυλικό όνομα με την τέταρτη γενιά των Supersports, της Continental GT που επικεντρώνεται περισσότερο στον οδηγό. Ένα αυτοκίνητο που σπάει τα καθιερωμένα: Kίνηση στους πίσω τροχούς, διθέσια καμπίνα, βάρος κάτω από δύο τόνους και κινητήρας V8 twin-turbo 666 ίππων και 800 Nm ροπής σε συνδυασμό με 8τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Όσο για τις επιδόσεις, είναι επιπέδου supercar: 0-100 χλμ./ώρα σε 3,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα κοντά στα 310 χλμ./ώρα.

Για να ενισχύσει περαιτέρω την πρόσφυση αυτής της Bentley, η Pirelli έχει αναπτύξει δύο ειδικά κατασκευασμένες εκδόσεις: P Zerο για την βασική έκδοση, προσφέροντας άνεση και απόδοση στο δρόμο και P Zero Trofeo RS, ημι-σλικ ελαστικά κατάλληλα για χρήση σε όσους αναζητούν την απόλυτη εμπειρία πίστας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτών των ελαστικών είναι η σταθερή απόδοση ακόμη και σε ακραίες συνθήκες οδήγησης.

Αυτά τα ελαστικά δεν είναι απλώς εξαρτήματα. Είναι δυναμικά στοιχεία που, ειδικά με το P Zero Trofeo RS, επιτρέπουν στα Supersports να φτάσουν τα 1,3 g πλευρικής επιτάχυνσης, βελτιώνοντας την ταχύτητα στις στροφές κατά 30% σε σύγκριση με την Continental GT Speed. Ο ενισχυμένος σκελετός και το πέλμα που προέρχεται από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό εξασφαλίζουν σταθερή πρόσφυση και σταθερότητα ακόμη και στις υψηλότερες ταχύτητες.

Το P Zero Trofeo RS βασίζεται στην εμπειρία αγώνων GT της Pirelli και ενσωματώνει χαρακτηριστικά όπως αγωνιστικές γόμες για μεγιστοποίηση της πρόσφυσης, βελτιστοποιημένο προφίλ για μείωση της παραμόρφωσης σε υψηλές ταχύτητες. Και τα δύο ελαστικά φέρουν το σήμα Bentley (B) στο πλευρικό τοίχωμα, πιστοποιώντας την προσαρμογή για κάθε μοντέλο. Αυτή η συνεργασία ενισχύει μια μακροχρόνια σχέση: Η Bentley και η Pirelli συνεργάζονται εδώ και δεκαετίες για να συνδυάσουν την πολυτέλεια και την απόδοση, από τα πρώτα Continental GT μέχρι τις εκδόσεις όπως η GT3-R.

Το Supersports δεν αφορά μόνο την ισχύ: ο σχεδιασμός του είναι λειτουργικός, με ένα διευρυμένο splitter, επίπεδα βύθισης, πλαϊνά μαρσπιέ και μια σταθερή πίσω αεροτομή από ανθρακονήματα που παράγει πάνω από 300 κιλά πρόσθετης κάθετης δύναμης. Η οροφή από ανθρακονήματα χαμηλώνει το κέντρο βάρους, ενώ τα φρένα από κεραμικά υλικά και οι σφυρήλατες ζάντες 22 ιντσών ολοκληρώνουν ένα πακέτο σχεδιασμένο για καθαρή οδήγηση, με την πρόσθετη ασφάλεια των ελαστικών P Zero.