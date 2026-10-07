Έλεγχος αυτοκινήτου με AI: «Βλέπει» ζημιές και διαρροές σε δευτερόλεπτα

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα και κάνει λόγο για ακρίβεια 96%, αν και η σχετική ανακοίνωση δεν εξηγεί πώς υπολογίστηκε αυτό το ποσοστό.

Η λέξη «δωρεάν» τραβάει πάντα την προσοχή, ειδικά όταν προέρχεται από μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Οι οδηγοί στο Μίσιγκαν θα μπορούν σύντομα να υποβάλλουν τα αυτοκίνητά τους σε έλεγχο από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα αναζητά προβλήματα στα ελαστικά, διαρροές υγρών, ζημιές στο κάτω μέρος του οχήματος και ατέλειες στο εξωτερικό του αμαξώματος, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα σεντ.

Ακούγεται χρήσιμο και μπορεί πράγματι να είναι, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία συνοδεύεται από ορισμένες αμφιλεγόμενες προηγούμενες χρήσεις.

Η LaFontaine Automotive Group συνεργάζεται με την UVeye για την εγκατάσταση αυτοματοποιημένων σαρωτών drive-through στις 43 αντιπροσωπείες της στο Μίσιγκαν, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 60 franchises. Οποιοσδήποτε οδηγός στο Μίσιγκαν θα μπορεί να πραγματοποιεί δωρεάν έναν έλεγχο, ανεξάρτητα από τη μάρκα του αυτοκινήτου ή από το πού το αγόρασε.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Οι κάμερες της UVeye φωτογραφίζουν τα ελαστικά, το εξωτερικό αμάξωμα και το κάτω μέρος του αυτοκινήτου καθώς αυτό περνά από το σημείο ελέγχου. Στη συνέχεια, ένα σύστημα βαθιάς μηχανικής μάθησης αναλύει τις εικόνες και αναζητά ανομοιόμορφη φθορά στο πέλμα των ελαστικών, διαρροές, διάβρωση, κατεστραμμένα εξαρτήματα, βαθουλώματα και γρατζουνιές.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα και κάνει λόγο για ακρίβεια 96%, αν και η σχετική ανακοίνωση δεν εξηγεί πώς υπολογίστηκε αυτό το ποσοστό.

Οι οδηγοί λαμβάνουν μια αναφορά συνοδευόμενη από φωτογραφίες και μπορούν να εξετάσουν τα αποτελέσματα μαζί με τους εργαζομένους της αντιπροσωπείας. Η ίδια η UVeye, πάντως, επισημαίνει ότι τα ευρήματα του συστήματος θα πρέπει να λειτουργούν ως βοήθημα και όχι ως αντικατάσταση ενός εξειδικευμένου τεχνικού.

Το πρώτο σημείο ελέγχου άνοιξε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, στην LaFontaine Buick GMC Highland, στο Highland του Μίσιγκαν. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες δεν έχουν δημοσιεύσει ακόμη ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση στις υπόλοιπες τοποθεσίες που αναμένεται να λειτουργήσει το σύστημα ελέγχου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.