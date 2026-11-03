Έλληνας κόλλησε με το αγροτικό του στην Ταϊλάνδη προσπαθώντας να τραβήξει ένα τζετ σκι

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στην άμμο και χρειάστηκε η επέμβαση γερανού για να επιστρέψει σε ασφαλές έδαφος.

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα στην παραλία Τζομτιέν της Πατάγια, στην Ταϊλάνδη, με πρωταγωνιστή έναν 58χρονο Έλληνα, ο οποίος επιχείρησε να δοκιμάσει τις δυνατότητες του μεταχειρισμένου αγροτικού που είχε πρόσφατα αγοράσει.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε, καθώς το όχημα ακινητοποιήθηκε στην άμμο και χρειάστηκε η επέμβαση γερανού για να επιστρέψει σε ασφαλές έδαφος, σημειώνει το Pattaya News.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 58χρονος, ονόματι Γιώργος, οδήγησε ένα Mitsubishi Triton στην παραλία, κοντά στην περιοχή Dongtan Curve, προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αγροτικό για να τραβήξει ένα τζετ σκι έξω από τη θάλασσα.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 03:36 τα ξημερώματα, όταν το κέντρο επιχειρήσεων ειδικών υποθέσεων του δήμου της Πατάγια δέχθηκε ειδοποίηση για ένα όχημα που είχε εγκλωβιστεί στην παραλία.

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Όταν οι δημοτικές αρχές έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το Mitsubishi, χρώματος μπρονζέ-ασημί και με πινακίδες κυκλοφορίας της Μπανγκόκ, είχε βυθιστεί στην άμμο, ενώ η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε επικίνδυνα και το νερό είχε σχεδόν φτάσει στους πίσω τροχούς.

Ο οδηγός επιχείρησε να απεγκλωβίσει το όχημα πατώντας γκάζι, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο λόγος ήταν ότι το συγκεκριμένο Triton διέθετε κίνηση στους δύο τροχούς και δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απαραίτητη πρόσφυση για να βγει από τη μαλακή άμμο.

Φωτογραφία: The Pattaya News

Αρχικά, δημοτικός υπάλληλος επιχείρησε να βοηθήσει τον οδηγό, χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια, ειδοποιήθηκε ιδιωτική εταιρεία οδικής βοήθειας, η οποία έστειλε ειδικό όχημα ρυμούλκησης. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού διήρκεσε περισσότερο από 30 λεπτά, μέχρι το αγροτικό να επιστρέψει τελικά σε στερεό έδαφος.

Μια 46χρονη γυναίκα, ονόματι Urai, η οποία δήλωσε φίλη του οδηγού, εξήγησε στις αρχές ότι ο Έλληνας είχε αγοράσει πρόσφατα το μεταχειρισμένο Mitsubishi και θέλησε να δοκιμάσει εάν μπορούσε να τραβήξει ένα τζετ σκι από τη θάλασσα.

Η δοκιμή, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιάσει, καθώς το όχημα κόλλησε στην άμμο και η ανερχόμενη παλίρροια έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη.

Οι δημοτικές αρχές ανέφεραν ότι ο 58χρονος ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόστιμο για την είσοδο του οχήματος στην παραλία, ενώ αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις πριν αποφασιστεί εάν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα.