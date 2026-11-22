Έχει σχεδιαστεί από αναγν’ωστη του περιοδικού 4 Τροχοί, σε χαρτί που προσεγγίζει περίπου τις διαστάσεις Α3. H αρχική κλίμακα είναι σχεδόν 1:17, λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του προηγούμενου μοντέλου V37.

Με αφορμή την επίσημη παρουσίαση του νέου Nissan Skyline V38 τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ο Αθανάσιος Σαπουνάς, αναγνώστης του περιοδικού 4Τροχοί από τα παιδικά του χρόνια, δημιούργησε ένα σχέδιο εξ ολοκλήρου με μολύβι (pencil drawing freehand) σε προοπτική 3/4 (front top plan view) βασισμένος στα επίσημα teaser images της Nissan που βγήκανε τον περασμένο Απρίλιο.

Έχει σχεδιαστεί σε χαρτί που προσεγγίζει περίπου τις διαστάσεις Α3. H αρχική κλίμακα είναι σχεδόν 1:17, λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του προηγούμενου μοντέλου V37.

Η σχεδιαστική γραμμήτων 1970’s Hakosuka C10

Όπως θα διαπιστώσετε στο σχέδιο, από τη συγκεκριμένη όψη διαφαίνεται καθαρά στο μπροστινό φτερό η σχεδιαστική γραμμή των 1970’s Hakosuka C10, καθώς τα πλαϊνά (side panels) που αντικατοπτρίζουν της γραμμές του Skyline R31 και R33 ιδίως στο πίσω μέρος.

Όλες οι σχεδιαστικές γραμμές στο αυτοκίνητο (contours) όπως και οι τροχοί και οι ζάντες, ζωγραφίστηκαν αποκλειστικά στο χέρι, χωρίς τη χρήση χάρακα παρά μόνο για τη σχεδίαση των γραμμών στον δρόμο και για τη μέτρηση διαφόρων αναλογίων σε σημεία που ο κ. Σαπουνάς είχε δυσκολευτεί. Γι΄ αυτόν τον λόγο, σαφώς θα υπάρχουν μικρές ατέλειες καθότι πρόκειται για τον ανθρώπινο παράγοντα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Το νέο Nissan Skyline

H Nissan παρουσίασε τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Vision που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία πολλά από τα επερχόμενα μοντέλα της, μεταξύ αυτών και ορισμένες εικόνες από το νέας γενιάς Skyline που πρόκειται να απασχολήσει τις γραμμές παραγωγής της εταιρείας.

Σημειώνεται πως οι εικόνες δεν αφορούν το Skyline GΤ-R R36 αλλά το σπορ σεντάν των Ιαπώνων που στις Ηνωμένες Πολιτείες λανσάρεται ως Infiniti Q50S.

Μέσα από τις φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσίευσε η Nissan, φαίνεται πως το νέο Skyline θα είναι ένα αυτοκίνητο τριών όγκων που θα συνδυάζει μοντέρνα στοιχεία με χαρακτηριστικά από το τρίτης γενιάς Skyline (Hakosuka) στον πρόβολο, ενώ στο πίσω μέρος, το αυτοκίνητο θα υιοθετήσει LED φώτα που φέρνουν αμέσως στο νου αυτά του GT-R στις τελευταίες του δύο γενιές. «Είναι ένα όνομα που αντιπροσωπεύει την προέλευση και την ψυχή της Nissan. Είναι ένα πρότυπο ιαπωνικής μηχανικής και πάθους για την οδήγηση» δήλωσε ο Ivan Espinosa, πρόεδρος και CEO της Nissan.

Εξηλεκτρισμένο και με V6 κινητήρα

Η Nissan δεν αποκάλυψε κάποια πληροφορία για τις τεχνικές προδιαγραφές της νέας γενιάς, εντούτοις, τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι το αυτοκίνητο θα βασίζεται σε μια αναβαθμισμένη πλατφόρμα.

Το μοντέλο θα συνδυάζεται με εξηλεκτρισμένα σύνολα που θα το εναρμονίζουν με τα πιο αυστηρά όρια για τους ρύπους που βρίσκονται προ των πυλών, παρ’ όλα αυτά στη φαρέτρα φημολογείται πως θα βρίσκεται και ο twin-turbo V6 κινητήρας των 3,0 λίτρων με ισχύ 400 ίππους που τροφοδοτεί το Nissan Z, με σκοπό να προσελκύσει τους πιο απαιτητικούς οδηγούς.