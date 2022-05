Elon Musk: «Αν πεθάνω κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, χάρηκα που σας γνώρισα όλους»

«Αν πεθάνω κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, χάρηκα που σας γνώρισα όλους», έγραψε αργά τα ξημερώματα της Δευτέρας στον προσωπικό του λογαριασμό στο ιδιόκτητο, πλέον, Twitter ο Elon Musk, με αποτέλεσμα ένα ακόμα αινιγματικό τιτίβισμά του να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες.

Αυτή τη στιγμή, η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει πάνω από 122.000 retweets, περισσότερα από 860.000 likes ενώ τα σχόλια αγγίζουν τα 80.000.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

Το συγκεκριμένο tweet του ισχυρού άνδρα του Τwitter, της Tesla και φυσικά της SpaceX, ήρθε μία μόλις ώρα μετά από μια εξίσου «περίεργη» ανάρτηση, σύμφωνα με την οποία ο Elon Musk φέρεται να βοηθά την Ουκρανία, και συγκεκριμένα το ναζιστικό τάγμα Αζόφ, καθώς και μονάδες του στρατού της χώρας, με την παροχή δορυφορικού εξοπλισμού της Starlink. Και για το λόγο αυτό πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις αυτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη σχετική του δημοσίευση ο Dmitry Rogozin, επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos.

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022