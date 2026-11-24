Οι τιμές των καυσίμων στη Γαλλία θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές από ορισμένους Ελβετούς που κατοικούν κοντά στα σύνορα.

Το κόστος των καυσίμων και της ενέργειας απασχολεί άπαντες στην Ευρώπη, από τους Έλληνες, έως τους Γάλλους, ακόμη και τους Ελβετούς. Βέβαια, στην περίπτωση της Ελβετίας υπάρχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για μία από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης, ωστόσο οι ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές των εργαζομένων αντισταθμίζουν σε σημαντικό βαθμό το αυξημένο κόστος ζωής. Έτσι, διαθέτουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανατιμήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μένουν ανεπηρέαστοι από το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων.

Τρανό παράδειγμα, αποτελεί η συμπεριφορά των Ελβετών οδηγών που κατοικούν κοντά στα γαλλικά σύνορα. Παρά το γεγονός ότι η αγοραστική τους δύναμη είναι αισθητά υψηλότερη, οι διαφορές στις τιμές των καυσίμων είναι αρκετές για να τους κάνουν να περνούν τα σύνορα, αναζητώντας φθηνότερο ανεφοδιασμό στη γειτονική χώρα.

Αν και η γαλλική κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Ισπανία, προτιμώντας να προτείνει ένα επίδομα 100 ευρώ για 5,5 εκατομμύρια οδηγούς, οι τιμές των καυσίμων στη Γαλλία εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές από ορισμένους Ελβετούς που κατοικούν κοντά στα σύνορα.

Ελβετοί περνούν τα σύνορα για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους στη Γαλλία

Όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι της ελβετικής εφημερίδας Tribune de Genève, όσοι κινούνται που κατοικούν κοντά στα γαλλικά σύνορα δεν διστάζουν, ήδη από το καλοκαίρι, να επισκέπτονται τη γειτονική χώρα προκειμένου να ανεφοδιάζουν τα αυτοκίνητά τους.

Στην Ελβετία, όπου το κόστος ζωής είναι ακόμη υψηλότερο από ό,τι στη Γαλλία, οι τιμές των καυσίμων είναι επίσης ακριβότερες.

Η διαφορά ήταν ιδιαίτερα σημαντική στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), όπου μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 30 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Έτσι, η διαδρομή μερικών επιπλέον χιλιομέτρων μέχρι ένα γαλλικό πρατήριο ήταν αρκετή για να δελεάσει τους Ελβετούς οδηγούς.

Για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ χωρητικότητας 60 λίτρων, η εξοικονόμηση μπορούσε να φτάσει περίπου τα 20 ευρώ σε σύγκριση με τις τιμές στην Ελβετία.

Στη βενζίνη, η διαφορά ήταν μικρότερη και συνεχίζει να περιορίζεται τις τελευταίες ημέρες, έχοντας πλέον πέσει κάτω από το ένα λεπτό του ευρώ ανά λίτρο.

Ωστόσο, οι Ελβετοί, οι οποίοι συχνά διαθέτουν μεγαλύτερα και πιο ενεργοβόρα αυτοκίνητα σε σχέση με τους Γάλλους, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαφορές στις τιμές, την περίοδο που αυτές βρίσκονταν στο υψηλότερο επίπεδό τους.

Η ενεργειακή κρίση ωθεί, πάντως, και πολλούς Ελβετούς να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του οικονομικού μέσου Agefi, το 43,1% των Ελβετών που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα δήλωσε ότι εξετάζει την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου εξαιτίας της κρίσης στις τιμές των καυσίμων.