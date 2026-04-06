Οι αυτοκινητοβιομηχανίες από την Κίνα συνεχίζουν τον γοργό εμπορικό τους βηματισμό στην Ευρώπη, όπως αποδεικνύουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία πωλήσεων για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Η κινέζικη Leapmotor επιβεβαιώνει τη δυναμική της στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης, διατηρώντας την πρωτιά μεταξύ των νεοφυών εταιρειών του κλάδου και στο ξεκίνημα του 2026.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης το 2025 ανάμεσα στις start-up εταιρείες που κατασκευάζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η κινεζική φίρμα συνεχίζει με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενισχύοντας έτι περαιτέρω την παρουσία της. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία διαδραματίζει η πλήρης γκάμα μοντέλων της στις κατηγορίες Α, Β, C και D, η οποία οδήγησε την εταιρεία στην κορυφή των πωλήσεων στα οχήματα νέας ενέργειας (NEV) τόσο τον Μάρτιο όσο και στο σύνολο του πρώτου τριμήνου.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 2026 οι παραδόσεις της Leapmotor έφτασαν τις 50.029 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 34,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε επίπεδο τριμήνου, οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στις 110.155 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 25,8% σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει αυτή την ανοδική τροχιά μέσω της ενίσχυσης της προϊοντικής της γκάμας. Στις μέσα Απριλίου αναμένεται η επίσημη παρουσίαση του νέου D19, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, θα αποκαλυφθεί και η έκδοση Ultra του ηλεκτρικού Lafa 5 (γνωστό διεθνώς ως B05), το οποίο εξελίχθηκε σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή ομάδα μηχανικών της Stellantis.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για το 2026, η Leapmotor σχεδιάζει την παρουσίαση τεσσάρων νέων μοντέλων (A10, D19, A05 και D99), τα οποία εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των συνολικών της πωλήσεων.

Με ένα επιθετικό πλάνο λανσαρισμάτων και επένδυση σε προηγμένες τεχνολογίες, η Leapmotor ενισχύει τη θέση της ως ένας υπολογίσιμος και προσιτός παίχτης στην παγκόσμια αγορά EV.